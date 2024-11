Dvadsaťročný Mário omylom zapálil supermarket, dostal podmienku

Praha 12. novembra (TASR) - Dvadsaťročný Mário Baiger dostal za neúmyselné zapálenie supermarketu v meste Chodov pred dvomi rokmi podmienený trest 30 mesiacov s odkladom na 36 mesiacov. Zároveň však bude musieť podľa svojich možností zaplatiť škodu viac než 50 miliónov korún (takmer dva milióny eur). Muž sa na mieste odvolal. Na základe servera Novinky.cz informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Súdny senát sa podľa servera nestotožnil s pohľadom obhajoby, podľa ktorej mladík nie je za škodu zodpovedný, pretože nemohol vopred očakávať tak veľké následky. Podľa advokáta išlo o "absolútne unikátny a absurdný prípad". Súd však prihliadol na niekoľko poľahčujúcich okolností vrátane doterajšej beztrestnosti muža, neúmyselného konania a tiež na to, že sa snažil zavolať pomoc.



Štátny zástupca Petr Havlíček podotkol, že splácanie škody bude skutočne podľa jeho možností. "Je zrejmé, že asi nebude schopný splatiť všetko, avšak musí vyvinúť nejakú snahu, aby nedošlo k zmene k výkonu trestu do väznice. Po 36 mesiacoch už bude majetková škoda v podstate zahladená. Dlžníkom zostane, ale bude záležať na poškodených, ako to budú vymáhať," dodal.



Podľa servera Novinky.cz sám Baiger označil verdikt za dobrý, pretože nebude musieť ísť do väzenia. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.



Mladík prišiel 6. novembra 2022 k predajni a v priestore nákupných vozíkov si chcel nabiť telefón. Vyliezol na vozíky a do zásuvky umiestnenej v hornej časti sa pokúsil zapojiť nabíjačku. Mobil mu však spadol do jedného z vozíkov a nedarilo sa mu vytiahnuť ho. Preto sa zapaľovačom snažil urobiť dieru v bočnej časti plastového vozíka, cez ktorú si chcel potom mobil vytiahnuť.



Vozíky však začali horieť a oheň sa rozšíril aj na drevenú konštrukciu prístreška a následne do celej predajne. Prvotný požiar sa muž snažil uhasiť mikinou, to sa mu ale nedarilo. Potom spanikáril a utekal zavolať pomoc. Hasičov privolal obyvateľ jedného z bytov v blízkosti predajne, na ktoré muž klopal.