Dvaja Američania zajatí na Ukrajine sú údajne zadržiavaní v Donecku

Londýn 21. júna (TASR) - Dvaja Američania, ktorí boli zajatí na Ukrajine, sú údajne v zadržiavacom centre v meste Doneck na území samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) na vchode Ukrajiny. Uviedla to v utorok agentúra Reuters s odvolaním sa na informovaný zdroj z bezpečnostných služieb DĽR citovaný agentúrou Interfax.



Ak sa správa Interfaxu potvrdí, Andyho Huynha a Alexandra Druekeho pôvodom z amerického štátu Alabama by mohli stíhať v tomto separatistickom regióne.



Správu o mieste, kde sa občania USA momentálne nachádzajú, si agentúra Reuters nemohla bezprostredne overiť. Hovorkyňa príslušných úradov v Donecku totiž záležitosť odmietla komentovať.



Reuters v tejto súvislosti pripomenul kauzu Britov Shauna Pinnera a Aidena Aslina a marockého občana Bráhíma Saadúna, ktorí boli začiatkom júna súdom v DĽR odsúdení na trest smrti. Všetci traja padli do zajatia, keď bojovali v radoch ukrajinskej armády.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre americkú spravodajskú televíziu CNN v utorok uviedol, že Rusko nevie, kde sú dvaja americkí dobrovoľníci bojujúci za Ukrajinu zadržiavaní ani kto ich bude súdiť.



Peskov však nevylúčil, že by mohli byť odsúdení na smrť, keďže ide o "žoldnierov, ktorí siahli na životy našich, ruských vojakov" a vojakov jednotiek samozvaných republík. Dodal, že v súlade s tým môžu byť obvinení zo žoldnierstva, preto sa na nich nevzťahuje Ženevská konvencia. Zdôraznil tiež, že títo muži sa musia za svoje činy zodpovedať pred súdom.



Na otázku, či dvojici Američanov hrozí trest smrti, hovorca Kremľa odpovedal: "Áno, nemôžeme nič vylúčiť". Dodal, že ruské úrady nemajú právo zasahovať do rozhodnutí súdov.



Podľa britského denníka Telegraph sa 39-ročný Drueke, ktorý slúžil v Iraku, a 27-ročný Huynh pripojili k jednej z jednotiek ukrajinských ozbrojených síl ako dobrovoľníci. Stratili sa 9. júna počas bojov severne od Charkova. Ich príbuzní i spolubojovníci následne prejavili obavy, že padli do zajatia proruských separatistov.



Podľa CNN sú považovaní za prvých amerických vojakov, ktorí boli zajatí v oblasti bojov na Ukrajine.