MEDVEĎ NA ALJAŠKE: Dvaja americkí vojaci utrpeli zranenia
Autor TASR
Anchorage 18. apríla (TASR) - Dvaja vojaci americkej armády utrpeli zranenia po strete s hnedým medveďom v horskom výcvikovom priestore v Anchorage, informuje TASR podľa správy agentúry AP.
Incident sa udial vo štvrtok počas výcviku orientácie v teréne v oblasti Arctic Valley, ktorá je súčasťou výcvikového priestoru základne Joint Base Elmendorf-Richardson.
Podľa vojenského predstaviteľa, ktorého citoval denník Anchorage Daily News, boli vojaci v piatok v starostlivosti lekárov. Na otázky agentúry AP adresované hovorcovi základne bezprostredne nereagovali.
Stav vojakov nezverejnili, kým nebudú informovaní ich príbuzní.
Obaja vojaci použili proti medveďovi slzotvorný sprej, uviedol vojenský predstaviteľ. Keďže prípad je stále predmetom vyšetrovania, k dispozícii je len minimum ďalších podrobností.
„Bezpečnosť a zdravie nášho personálu sú našou najvyššou prioritou,“ uviedol v e-maili pre Anchorage Daily News podplukovník Jo Nederhoed, hovorca 11. výsadkovej divízie americkej armády.
Aljašské ministerstvo pre rybolov a zver incident vyšetruje s tým, že podľa predbežných zistení išlo o obranné správanie medveďa, ktorý nedávno opustil brloh. Základňa oblasť v okolí incidentu dočasne uzavrela pre rekreačné aktivity.
Vyšetrovatelia odobrali vzorky s cieľom presne určiť druh a pohlavie medveďa.
Základňa sa rozprestiera na ploche približne 259 štvorcových kilometrov v rámci oblasti Anchorage, kde voľne žije až 350 čiernych medveďov a 75 hnedých medveďov.
