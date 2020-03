Dvaja americkí vojaci zahynuli počas misie proti IS

Washington/Bagdad 9. marca (TASR) - Dvaja príslušníci americkej armády zahynuli v Iraku počas misie zameranej na boj proti džihádistom z takzvaného Islamského štátu (IS). Oznámil to v pondelok Pentagón, ktorý zodpovednosť za nedeľňajšiu smrť vojakov pripísal "nepriateľským silám", bližšie podrobnosti však nezverejnil.



Americkí vojaci, ktorí prišli o život, sprevádzali príslušníkov irackých bezpečnostných síl na misii proti IS. Účelom misie bolo eliminovať baštu džihádistov horskej oblasit ležiacej v severnej časti centrálneho Iraku.



Totožnosť zabitých Pentagón zverejní až po tom, ako sa skontaktuje s ich rodinami, informovala televízia CNN.



V Iraku v súčasnosti pôsobí približne 5200 príslušníkov americkej armády, ktorí irackým kolegom poskytujú poradenstvo, podporu a výcvik v boji proti IS.



Džihádisti z tzv. Islamského štátu aj po rozpade svojho kalifátu stále podnikajú v Iraku útoky menšieho rozsahu, ich bojovníci sa stále ukrývajú v odľahlých hornatých a púštnych oblastiach.