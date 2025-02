Dvaja astronauti NASA uviaznutí na ISS sa na Zem možno vrátia skôr

Cape Canaveral 12. februára (TASR) – Dvaja astronauti amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) vrátia na Zem skôr, ako sa plánovalo. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



NASA v noci na stredu ohlásil, že počas plánovaného letu astronautov plánuje vymeniť vesmírnu loď spoločnosti SpaceX, aby sa Butch a Wilmoreová mohli na Zem vrátiť už v polovici marca. Obaja sú na ISS neplánovane už viac ako osem mesiacov. Pôvodne tam mali byť zhruba týždeň, no pre problémy s pohonným systémom ich lode NASA rozhodla, že ich návrat na lodi Starliner by bol príliš nebezpečný.



"Lety do vesmíru s ľudskou posádkou sú plné nečakaných nástrah," uviedol vo vyhlásení manažér programu komerčných letov NASA Steve Stich.



Dvojica sa mala vrátiť v júni v rámci testovacieho letu novej vesmírnej lodi Starliner spoločnosti Boeing, ktorá ich na ISS dopravila. Vyskytlo sa však viacero problémov a z bezpečnostných dôvodov sa Starliner vrátil bez posádky. Astronauti sa mali na Zem vrátiť neskôr na palube novej kapsule konkurenčnej spoločnosti SpaceX. Tento návrat sa neskôr odložil na koniec marca, pretože SpaceX pripravuje novú kozmickú loď.



Nová kapsula však stále nie je pripravená, preto sa NASA rozhodol vyslať novú posádku do vesmíru na palube staršej kapsule SpaceX. Plánuje tak urobiť 12. marca. Počas tohto letu Wilmorea a Williamsovú vystrieda na ISS nová štvorica – dvaja astronauti NASA spolu s jedným z Japonska a jedným kozmonautom z Ruska.