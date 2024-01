Dvoch Britov odsúdili za krádež keramiky z obdobia dynastie Ming

Londýn 17. januára (TASR) – Dvaja Briti boli odsúdení za krádež v múzeu vo švajčiarskej Ženeve. Trest si odpykajú vo Švajčiarsku, uviedla v stredu londýnska polícia. TASR správu prebrala od agentúry AP.



Londýnska metropolitná polícia uviedla, že dvaja bratia Louis a Stewart Ahearneovci si za krádež predmetov z obdobia čínskej dynastie Ming odpykajú tri a pol roka za mrežami.



V roku 2019 z múzea umenia Ďalekého východu v Ženeve ukradli dve vázy a misku na víno z 15. storočia. Artefakty majú hodnotu 3,5 milióna eur.



"Bratia Ahearneovci sa zoznámili s prostredím (v Ženeve) a následne si zločin starostlivo naplánovali, aby mali istotu, že sa s lupom dostanú späť do Spojeného kráľovstva," vyhlásil Matt Webb z britskej polície.



Spoločné britsko-švajčiarske vyšetrovanie na mieste činu objavilo vzorky DNA Stewarta Ahearne, ktorý žil v tom čase na juhovýchode Londýna. Prenajatým autom ukradnuté veci previezol do Spojeného kráľovstva.



Oboch zlodejov zaistili detektívi vydávajúci sa za potenciálnych kupcov, pričom za jednu jednu z váz mali zaplatiť viac než 500.000 eur. Po zadržaní boli vydaní do Švajčiarska, kde sa ku krádeži priznali.



Súd poslal za držbu kradnutého majetku za mreže aj ďalších troch mužov, ktorí sa pokúsili predať druhú vázu. Miska na víno ozdobená maľbami sliepok sa zatiaľ nenašla