Dvaja Briti zahynuli na Ukrajine, keď pomáhali s evakuáciou obyvateľov

Londýn 25. januára (TASR) - Dvaja britskí dobrovoľní humanitárni pracovníci, ktorí boli posledné týždne nezvestní na Ukrajine, zahynuli podľa vyhlásení svojich príbuzných, keď sa snažili pomáhať pri evakuácii obyvateľom Soledaru v Doneckej oblasti. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Dvojica Britov - 47-ročný Andrew Bagshaw a 28-ročný Chris Parry - sa "pokúšala zachrániť staršiu ženu zo Soledaru, keď ich auto zasiahla delostrelecká paľba", oznámila Bagshawova rodina. Bagshaw bol vedeckým pracovníkom v oblasti genetiky, pričom na Ukrajine pôsobil ako dobrovoľník od apríla.



"Andrew nezištne podstupoval mnohé osobné riziká a zachránil veľa životov; ľúbime ho a sme naozaj veľmi hrdí na to, čo robil," uviedla jeho rodina, ktorá zároveň apelovala na všetky civilizované krajiny, aby vojnu na Ukrajine zastavili a Ukrajincom pomohli zbaviť sa agresora. Bagshawove telesné pozostatky budú prevezené na Nový Zéland, kde žil so svojou rodinou.



Parryho prácu na Ukrajine vyzdvihla jeho rodina v samostatnom vyhlásení, ktoré zverejnilo aj britské ministerstvo zahraničných vecí. "Na jeho nezištné odhodlanie pomáhať starým, mladým a znevýhodneným ľuďom, sme my aj jeho širšia rodina nesmierne hrdí," uviedla vo vyhlásení. Príbuzní opísali Parryho ako "starostlivého syna, skvelého brata a pre mnohých najlepšieho priateľa". Pred cestou na Ukrajinu pracoval ako softvérový inžinier.



Na Ukrajinu pricestoval v marci, na začiatku ruskej invázie. "Pomáhal tým, ktorí to najviac potrebovali, pričom zachránil vyše 400 životov a mnoho opustených zvierat," uviedla rodina.



Ukrajinská polícia začiatkom januára informovala, že po dvojici Britov pátra. Podľa jej informácií mali 6. januára odísť z mesta Kramatorsk do mesta Soledar, kde práve prebiehali obzvlášť intenzívne boje. O deň neskôr boli úradom nahlásení ako nezvestní.



Obavy o ich životy ešte vzrástli po tom, ako príslušníci ruskej polovojenskej Vagnerovej skupiny 11. januára informovali, že našli telo jedného z nich a zároveň zverejnili fotografiu s pasmi oboch Britov, ktoré údajne objavili pri ostatkoch.