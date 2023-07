Bývalí poslanci ukrajinského parlamentu sú podozriví z vlastizrady

Kyjev 25. júla (TASR) - Bezpečnostná služba Ukrajiny (SBU) vzniesla obvinenie voči bývalému poslancovi ukrajinského parlamentu Jevhenijovi Murajevovi. Ďalšieho bývalého poslanca Najvyššej rady Olexandra Ponomariova vzal súd v Kyjeve na dva mesiace do vyšetrovacej väzby. Obaja sú podozriví z vlastizrady.



Murajev, exposlanec za medzičasom zakázanú stranu Naši, je považovaný za proruského politika. Bol majiteľom televízneho kanála Naši, ktorého cieľovou skupinou boli diváci na východe Ukrajiny, informovala v utorok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).



Exposlanca vyšetrujú okrem iného aj pre podozrenie z vlastizrady. Obvinenie sa týka aj využívania TV kanála Naši na "masové šírenie kremeľských naratívov".



Začiatkom februára minulého roka - ešte pred inváziou Ruska na Ukrajinu - ukrajinské úrady uvalili na televízny kanál Naši sankcie, ktoré viedli de facto k jeho likvidácii. Činnosť politickej strany Naši zakázal ukrajinský súd vlani v lete.



RFE/RL dodala, že nateraz nie je známe, kde sa Murajev v súčasnosti nachádza.



Na sociálnej sieti Facebook Murajev naposledy komunikoval krátko po vpáde ruskej armády na Ukrajinu - vo svojom statuse obvinil ukrajinské vedenie z rozpútania vojny, keď uviedol, že dôvodom invázie bola neochota Kyjeva dohodnúť sa. Zároveň však ani nepodporil Rusko.



Pre podozrenie z vlastizrady je stíhaný aj ďalší bývalý poslanec ukrajinského parlamentu Olexandr Ponomariov, ktorého súd v Kyjeve vzal na dva mesiace do vyšetrovacej väzby. Podľa RFE/RL o tom v utorok informovala ukrajinská generálna prokuratúra.



Ponomariov bol trikrát zvolený za poslanca ukrajinského parlamentu a je označovaný za najvplyvnejšieho podnikateľa v meste Berďansk na juhovýchode Ukrajiny.



Podľa vyšetrovateľov sa Ponomariov v prvý deň vojny vrátil do Berďanska - vtedy už obsadeného ruskými jednotkami -, kde údajne preregistroval svoje podnikanie podľa ruských zákonov, otvoril si účty v pobočkách ruských bánk a dodával ruským jednotkám palivo a mazivá a stavebné zariadenia. Ruské orgány mu poskytli aj ochranku, tvrdí ukrajinský Štátny úrad pre vyšetrovanie. Ním ovládané médiá údajne aj šírili proruské správy.



Okrem toho Ponomariov počas vojny niekoľkokrát vycestoval do Ruska i na anektovaný Krym.



Tím investigatívnych novinárov RFE/RL okrem toho zistil, že Ponomariov má už najmenej 18 rokov okrem ukrajinského aj ruské občianstvo.



Mnohé z ním kontrolovaných spoločností sú zároveň aj dodávateľmi ukrajinskej armády, poznamenáva sa v materiáli RFE/RL.