Dvaja čínski vedci sú v USA vyšetrovaní pre podozrenie z agroterorizmu

Detroit 4. júna (TASR) - Federálne úrady v USA vzniesli obvinenie voči čínskemu vedcovi, ktorý vlani vstúpil na územie Spojených štátov s toxickou hubou ukrytou v batohu. Obvinená bola aj vedcova priateľka pracujúca v laboratóriu Michiganskej univerzity.



Ako s odvolaním sa na detroitskú pobočku Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) informovala agentúra AP, kauza sa týka patogénu Fusarium graminearum, ktorý môže napádať pšenicu, jačmeň, kukuricu a ryžu a spôsobovať choroby u hospodárskych zvierat aj ľudí.



Podľa FBI nemenovaný vedecký časopis označil túto hubu za „potenciálnu zbraň agroterorizmu“.



Vedkyňa pôsobiaca v USA a jej priateľ čelia obvineniam zo sprisahania, pašovania, nepravdivých výpovedí a vízového podvodu.



„Údajné konanie týchto čínskych občanov predstavuje vážne ohrozenie národnej bezpečnosti,“ vyhlásil americký prokurátor Jerome Gorgon Jr.



Čínsky vedec počas výsluchu na letisku priznal, že rastlinný materiál prepašovaný z Číny plánoval použiť na výskum v laboratóriu Michiganskej univerzity, kde pracovala jeho partnerka a kde aj on predtým pôsobil. Aj FBI uviedla, že v mužovom mobile sa našiel vedecký článok s názvom „Rastlinná-patogénna vojna v podmienkach meniacej sa klímy“.



Vo februári agenti FBI kontaktovali mužovu partnerku v laboratóriu na univerzite. Na otázku, či mu pomáhala s patogénom, odpovedala záporne. FBI však argumentuje, že zo správ, ktoré si vymenili v roku 2024, vyplýva, že žena sa v univerzitnom laboratóriu starala o hubu Fusarium graminearum - napriek tomu, že univerzita nemá federálne povolenia na manipuláciu s týmto patogénom.



AP poznamenala, že USA nemajú s Čínou dohodu o vydávaní osôb, takže zadržanie muža, ktorý sa medzičasom vrátil do Číny, je nepravdepodobné, pokiaľ sa do Spojených štátov nevráti.



Jeho partnerka žijúca v USA bola zadržaná a súd bude vo štvrtok rozhodovať o jej prípadnom prepustení na kauciu.