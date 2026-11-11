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Dvaja členovia bývalej Orbánovej vlády zostávajú vo väzbe tri mesiace
Tribunál potvrdil predĺženie väzby pre bývalého predsedu maďarského Národného kultúrneho fondu (NKA) a niekdajšieho štátneho tajomníka Ministerstva kultúry a inovácií Balázsa Hankóa.
Autor TASR
Budapešť 11. novembra (TASR) - Tribunál v trestnom konaní vedenom pre podozrenie z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku s následkom obzvlášť závažnej škody potvrdil predĺženie väzby pre bývalého predsedu maďarského Národného kultúrneho fondu (NKA) a niekdajšieho štátneho tajomníka Ministerstva kultúry a inovácií Balázsa Hankóa do 1. februára 2027. Pre agentúru MTI to v stredu potvrdilo tlačové oddelenie tribunálu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Tribunál právoplatným rozhodnutím potvrdil uznesenie vyšetrovacieho sudcu Okresného súdu v Kecskeméte z 28. októbra, ktoré bolo vydané na základe návrhu Hlavnej prokuratúry župy Bács-Kiskun z 26. októbra.
Súd druhého stupňa skonštatoval, že dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, ako aj viaceré zákonné dôvody na trvanie väzobného stíhania, naďalej bez zmeny pretrvávajú.
Väzba podozrivých, okrem Hankóa aj bývalej štátnej tajomníčky Veroniky Varga-Bajuszovej, bola predĺžená z dôvodu zabezpečenia ich prítomnosti na konaní, ako aj pre riziko marenia alebo sťažovania dokazovania.
Krajský súd v Kecskeméte 13. októbra potvrdil rozhodnutie okresného súdu z 1. októbra, ktorým nariadil vyšetrovaciu väzbu pre poslanca opozičnej strany Fidesz a exministra kultúry Hankóa, ako aj pre niekdajšiu štátnu tajomníčku tohto rezortu. Dvojica je trestne stíhaná pre porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku s následkom obzvlášť veľkej škody.
Trestné konanie súvisí s netransparentným prerozdeľovaním finančných prostriedkov z Národného kultúrneho fondu (NKA) vo výške viac ako 17 miliárd forintov (približne 47 miliónov eur).
Vyšetrovanie, ktoré vedie Národný daňový a colný úrad (NAV) pod dohľadom prokuratúry Báčsko-malokumánskej župy, ukázalo, že miliardové dotácie v období od septembra 2025 do marca 2026 účelovo smerovali mimo štandardných a verejných dotačných schém. Obhajoba obvinenia odmieta.
Maďarský parlament na jeseň 2026 zbavil Hankóa poslaneckej imunity a oboch politikov koncom septembra zadržali. V prípade je obvinených viacero osôb z prostredia kultúry a politiky, pričom vyšetrovanie je rozšírené na kontrolu hospodárenia fondu NKA za uplynulých päť rokov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Tribunál právoplatným rozhodnutím potvrdil uznesenie vyšetrovacieho sudcu Okresného súdu v Kecskeméte z 28. októbra, ktoré bolo vydané na základe návrhu Hlavnej prokuratúry župy Bács-Kiskun z 26. októbra.
Súd druhého stupňa skonštatoval, že dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, ako aj viaceré zákonné dôvody na trvanie väzobného stíhania, naďalej bez zmeny pretrvávajú.
Väzba podozrivých, okrem Hankóa aj bývalej štátnej tajomníčky Veroniky Varga-Bajuszovej, bola predĺžená z dôvodu zabezpečenia ich prítomnosti na konaní, ako aj pre riziko marenia alebo sťažovania dokazovania.
Krajský súd v Kecskeméte 13. októbra potvrdil rozhodnutie okresného súdu z 1. októbra, ktorým nariadil vyšetrovaciu väzbu pre poslanca opozičnej strany Fidesz a exministra kultúry Hankóa, ako aj pre niekdajšiu štátnu tajomníčku tohto rezortu. Dvojica je trestne stíhaná pre porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku s následkom obzvlášť veľkej škody.
Trestné konanie súvisí s netransparentným prerozdeľovaním finančných prostriedkov z Národného kultúrneho fondu (NKA) vo výške viac ako 17 miliárd forintov (približne 47 miliónov eur).
Vyšetrovanie, ktoré vedie Národný daňový a colný úrad (NAV) pod dohľadom prokuratúry Báčsko-malokumánskej župy, ukázalo, že miliardové dotácie v období od septembra 2025 do marca 2026 účelovo smerovali mimo štandardných a verejných dotačných schém. Obhajoba obvinenia odmieta.
Maďarský parlament na jeseň 2026 zbavil Hankóa poslaneckej imunity a oboch politikov koncom septembra zadržali. V prípade je obvinených viacero osôb z prostredia kultúry a politiky, pričom vyšetrovanie je rozšírené na kontrolu hospodárenia fondu NKA za uplynulých päť rokov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)