Dvaja holandskí námorníci nasadení v Grónsku sa vracajú späť do vlasti
Na ostrov ich vyslali v piatok v rámci misie pod vedením Dánska s úlohou posúdiť možnosti vojenských cvičení na ostrove.
Autor TASR
Amsterdam/Nuuk 19. januára (TASR) - Dvaja holandskí námorníci, ktorí sa v reakcii na vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa zúčastnili na európskej prieskumnej misii v Grónsku, sa v pondelok vracajú do vlasti. Oznámilo to holandské ministerstvo obrany, píše TASR na základe správy agentúry DPA.
Na ostrov ich vyslali v piatok v rámci misie pod vedením Dánska s úlohou posúdiť možnosti vojenských cvičení na ostrove. Svoju prácu tam si už splnili, uvádza holandský rezort obrany.
Americký prezident Donald Trump podrobil ostrej kritike vyslanie vojakov niektorých členských štátov NATO do Grónska. Na svojej sociálnej sieti Truth Social v sobotu oznámil, že od 1. februára zavedie desaťpercentné clo na tovar z Dánska, Fínska, Francúzska, Holandska, Nemecka, Nórska, Spojeného kráľovstva a Švédska.
Clo sa má od 1. júna zvýši na 25 percent a platiť by malo až dovtedy, pokiaľ sa Spojeným štátom nepodarí získať tento strategicky významný a na nerastné suroviny bohatý ostrov. Trump zdôvodňuje svoje kroky bezpečnostnými otázkami kvôli údajnej hrozbe Čína a Ruska v tejto oblasti.
