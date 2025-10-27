< sekcia Zahraničie
Dvaja horolezci zomreli pri výstupe na horu Ama Dablam
Francúza (65) počas výstupu zasiahol do hlavy kus ľadu.
Autor TASR
Káthmandu 27. októbra (TASR) - V Nepále zahynuli dvaja horolezci, Francúz a Juhokórejčan, počas samostatných výstupov na horu Ama Dablam v Himalájach, oznámili v pondelok miestni turistickí predstavitelia. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.
Francúza (65) počas výstupu zasiahol do hlavy kus ľadu a minulý týždeň ho vrtuľníkom evakuovali do Káthmandu. Juhokórejský horolezec (66) zomrel v nedeľu, keď skolaboval pri výstupe s piatimi ďalšími ľuďmi.
Hora Ama Dablam s výškou 6814 metrov nad morom v oblasti Solukhumbu, v ktorej sa nachádza aj najvyššia hora sveta Mount Everest, je na výstup technicky náročný vrchol. Pre svoje strmé steny sa prezýva aj ako „Matterhorn Himalájí“ a je obľúbená medzi turistami, ktorí idú do základného tábora Mount Everestu.
Nepál vydal 400 povolení na výstup na Ama Dablam počas aktuálnej jesennej horolezeckej sezóny, ktorá sa končí budúci mesiac. Pre chudobnú hornatú krajinu ležiacu medzi Čínou a Indiou je treking a horolezectvo kľúčovým zdrojom zamestnanosti a príjmov do štátneho rozpočtu, píše Reuters.
Francúza (65) počas výstupu zasiahol do hlavy kus ľadu a minulý týždeň ho vrtuľníkom evakuovali do Káthmandu. Juhokórejský horolezec (66) zomrel v nedeľu, keď skolaboval pri výstupe s piatimi ďalšími ľuďmi.
Hora Ama Dablam s výškou 6814 metrov nad morom v oblasti Solukhumbu, v ktorej sa nachádza aj najvyššia hora sveta Mount Everest, je na výstup technicky náročný vrchol. Pre svoje strmé steny sa prezýva aj ako „Matterhorn Himalájí“ a je obľúbená medzi turistami, ktorí idú do základného tábora Mount Everestu.
Nepál vydal 400 povolení na výstup na Ama Dablam počas aktuálnej jesennej horolezeckej sezóny, ktorá sa končí budúci mesiac. Pre chudobnú hornatú krajinu ležiacu medzi Čínou a Indiou je treking a horolezectvo kľúčovým zdrojom zamestnanosti a príjmov do štátneho rozpočtu, píše Reuters.