Dvaja Libanončania prišli o život pri izraelskej paľbe na hraniciach

Bejrút 15. mája (TASR) - Mladý Libanončan prišiel v piatok o život po zásahu izraelskou paľbou v oblasti na hraniciach Izraela s Libanonom. Informovala o tom agentúra AP.



Muž vo veku 21-rokov bol členom šiitského hnutia Hizballáh, píše AP s odvolaním sa na vyhlásenie tohto hnutia. Zomrel na následky zranení po tom, ako ho počas demonštrácií na hraniciach zasiahla strela.



Svojim zraneniam neskôr podľahol aj druhý zranený demonštrant, píše agentúra DPA s odvolaním sa na zdroj z prostredia libanonských bezpečnostných zložiek a tamojšie médiá. Jeho totožnosť nebola bezprostredne známa.



Dočasné jednotky OSN v Libanone (UNIFIL) informovali, že vo veci okolností smrti oboch protestujúcich už začali vyšetrovanie.



Na hraniciach sa mladí Palestínčania a Libanončania v piatok zhromaždili, aby vyjadrili nesúhlas s vojenskou kampaňou Izraela v pásme Gazy. Menšia skupinka neskôr prekročila plot pozdĺž modrej línie a vstúpila na územie Izraela, čo vyvolalo streľbu.



Modrá línia predstavuje demarkačnú líniu medzi Libanonom a Izraelom, ktorú v roku 2000 vytvorila OSN.



Izraelská armáda uviedla, že jej vojaci vypálili voči skupinke varovné výstrely. V okolí modrej línie sa aj po západe slnka zdržiavali desiatky demonštrantov, proti ktorým izraelské ozbrojené zložky použili slzotvorný plyn.



Libanonský prezident Michel Aún rázne odsúdil "zločin spáchaný izraelskými silami", ktoré strieľali na skupinu demonštrantov.



Napätie medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas sa vyostrilo v pondelok. Hamas odvtedy na územie Izraela vypálil stovky rakiet a Izrael reaguje leteckými útokmi na ciele v pásme Gazy.



Do piatku prišlo na izraelskej strane o život desať ľudí, píše na svojej webovej stránke denník The Times of Israel. Ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy oznámilo, že od začiatku bojov prišlo o život najmenej 115 Palestínčanov.