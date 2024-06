Dvaja ľudia v Rusku zomreli pri výbuchu míny blízko hraníc s Ukrajinou

Moskva 19. júna (TASR) — Dvaja ľudia zomreli v utorok v Rusku pri ukrajinských hraniciach v dôsledku výbuchu míny, pretože nerešpektovali výstražné nápisy. Oznámil to gubernátor ruskej Brianskej oblasti Alexandr Bogomaz, informovala agentúra AFP.



"Miestni obyvatelia vstúpili do zakázanej zóny napriek nápisom varujúcim pred mínami. V dôsledku výbuchu míny na mieste zahynuli dvaja miestni obyvatelia," uviedol Bogomaz na sociálnej sieti Telegram. Dodal, že jedna osoba utrpela pri výbuchu zranenia a bola prevezená do zdravotníckeho zariadenia.



K incidentu prišlo v Klimovskom okrese, ktorý hraničí s ukrajinskou Černihivskou oblasťou.



Gubernátor zároveň vyzval ľudí, aby boli opatrní a nechodili do oblastí v okolí prihraničných obcí, kde sú rozmiestnené tabule varujúce pred mínami.



Rusko počas vyše dvoch rokov od začiatku invázie na Ukrajinu opevnilo svoje hraničné oblasti a podobné incidenty sa tam v poslednom čase vyskytujú častejšie. Minulý týždeň utrpeli zranenia štyria ľudia vrátene reportérky štátnej televízie pri výbuchu míny v Belgorodskej oblasti, ktorá taktiež hraničí s Ukrajinou.