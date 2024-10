Dvaja ľudia zahynuli pri nehode dodávky preplnenej migrantmi

Záhreb 5. októbra (TASR) - V Chorvátsku pri nehode dodávky plnej migrantov zahynuli v noci na sobotu dvaja ľudia a ďalších 25 osôb utrpelo zranenia, informuje TASR podľa agentúr AFP a AP.



Nehoda sa stala približne o 01.00 h asi 100 kilometrov juhovýchodne od hlavného mesta Záhreb. Úrady uviedli, že deväť ľudí je vo vážnom stave a sú hospitalizovaní v okolitých nemocniciach. Sú medzi nimi občania Iraku, Turecka a Sýrie, ako aj Palestínčania.



Policajná hliadka zameraná na nelegálnu migráciu si po polnoci všimla dodávku s nemeckou poznávacou značkou, ktorá bola zjavne preťažená. Policajti ju začali z diaľky sledovať a vodič, ktorý pri nehode zahynul, začal zrýchľovať. Po niekoľkých kilometroch policajti zistili, že sa vozidlo prevrátilo v priekope, pričom narazilo do betónového mosta a stĺpa elektrického vedenia.



Pri podobnej nehode v Chorvátsku v septembri utrpelo zranenia 14 ľudí. To poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré hrozia migrantom utekajúcim pred vojnami a chudobou na Blízkom východe, v Afrike a Ázii.



Migranti často hľadajú pomoc u prevádzačov ľudí, aby mohli bez povolenia prekročiť hranice a dostať sa do prosperujúcich západoeurópskych krajín. Migranti sú preto často nútení cestovať v preplnených člnoch alebo dodávkach.