Dvaja ľudia zomreli po iránskych útokoch na krajiny v Perzskom zálive
Autor TASR
Abú Zabí 1. marca (TASR) - V sobotu otriasli viacerými mestami v Perzskom zálive explózie, pri ktorých zahynuli najmenej dvaja ľudia v Abú Zabí, zatiaľ čo z ikonických Palmových ostrovov stúpal dym a plamene, keď Irán spustil vlnu útokov ako odvetu za údery USA a Izraela. Islamská krajina zasiahla letiská v Abú Zabí, Dubaji a v Kuvajte, ako aj vojenské základne a obytné oblasti v zálive, čo vyvolalo obavy zo širšieho konfliktu a otriaslo regiónom dlhodobo považovaným za bezpečný, informuje AFP, píše TASR.
Pri útokoch na Spojené arabské emiráty (SAE) odpálil Irán 137 rakiet a 209 dronov, uviedlo tamojšie ministerstvo obrany. Väčšinu z nich sa podarilo zostreliť, no na letisku Zayed International pri „incidente“ zahynula najmenej jedna osoba a sedem ďalších utrpelo zranenia. Predtým úlomky rakety spôsobili smrť pakistanského civilistu rovnako tak v hlavnom meste SAE Abú Zabí.
Na letisku Dubai International utrpeli zranenia štyria ľudia a ďalší štyria v luxusnom projekte Palmových ostrovov.
Na Katar odpálil Irán 65 rakiet a poslal aj 12 dronov. Väčšinu z nich sa podarilo zostreliť, ale osem ľudí utrpelo zranenia, z toho jeden je v kritickom stave.
Svedkovia hlásili dym stúpajúci z amerických základní v Abú Zabí a tiež v Manáme, kde sídli piata flotila amerického námorníctva. Útok zasiahol v hlavnom meste Bahrajnu tiež obytné budovy a na mieste zasahovali hasiči aj civilná ochrana.
Dron zasiahol tiež medzinárodné letisko v Kuvajte a cieľom sa stalo aj ubytovacie zariadenie s americkým personálom. Pri útokoch utrpeli zranenia traja kuvajtskí vojaci a 12 ďalších ľudí. Poškodená je aj dráha na leteckej základni, kde pôsobili talianski vojaci, a dron zasiahol tiež tamojšiu námornú základňu.
Rakety tiež zasiahli najväčšiu americkú základňu v regióne, al-Udajd v Katare, ako aj viaceré oblasti v okolí Rijádu a východnej Saudskej Arábii.
Americké velenie CENTCOM informovalo, že žiadne americké lode neboli zasiahnuté a poškodenie zariadení bolo minimálne. Mnohé krajiny Perzského zálivu – SAE, Saudská Arábia a Katar – varovali, že si vyhradzujú právo reagovať na útoky.
