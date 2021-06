Dvaja ľudia zranení počas vyčíňania tornáda sú mimo ohrozenia

Praha 26. júna (TASR) - Dvaja ťažko zranení, ktorých po štvrtkovom vyčíňaní tornáda na Morave prevzali do starostlivosti nemocnice vo Viedni, sú mimo ohrozenia života. S odvolaním sa na rakúsky denník Kronen Zeitung o tom informovala ČT.



Extrémne búrky na juhu Moravy neprežilo päť ľudí. Nikto ďalší nie je nezvestný, uviedla ČT s odvolaním sa na krízový štáb. Zranenia utrpeli desiatky ľudí - podľa riaditeľa nemocnice v Hodoníne Antonína Tesaříka majú najmä zranenia chirurgického charakteru: otvorené a zatvorené zlomeniny, zranenia hlavy, nôh či hrudníka.



V reakcii na správy šíriace sa na sociálnych sieťach príslušné úrady informovali, že v obciach, ktoré zasiahlo tornádo, sa doposiaľ neobjavili žiadne prípady rabovania.



ČT však uviedla, že prírodné nešťastie na juhu Moravy zneužili podvodníci, ktorí v zbierke na charitatívne účely zverejnili falošný QR kód. Ľudia by si preto mali overiť, či platbu posielajú na správny účet, zdôraznili úrady.



Podľa ČT v zasiahnutých obciach pôsobí vyše tisíc hasičov a 160 vojakov, ako aj asi 200 policajtov. K dispozícii majú stovky kusov techniky.



Na mieste sú aj psychológovia, ktorí obyvateľom poskytujú pomoc a podporu.



Úrady v sobotu podvečer informovali, že počet zasahujúcich na južnej Morave je dostatočný, preto nateraz odmietajú ponuky na pomoc prichádzajúce zo zahraničia.



Juhomoravský hejtman Jan Grolich v sobotu na poludnie opäť dôrazne apeloval na dobrovoľníkov, aby teraz nejazdili do oblastí zasiahnutých tornádom, pretože tam kolabuje doprava. Vysvetlil, že cesty musia byť voľné pre integrovaný záchranný systém, miestnych obyvateľov a ťažkú techniku.



Grolich sa poďakoval za materiálnu pomoc i finančné dary pre obyvateľov zničených obcí. Apeloval však, aby svoje ponuky koordinovali s krízovým štábom.



Hasiči majú momentálne päť sektorov zásahu: okrem obcí Lužice, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Hrušky je to aj obec Pánov neďaleko Hodonína, kde búrka zrejme poškodila všetky budovy - dve desiatky rodinných a bytových domov.



Verejná doprava v časti južnej Moravy, ktorú vo štvrtok zasiahlo tornádo a krupobitie, je stále ochromená. Liniek, ktoré nie sú obsluhované alebo menia trasy, je však oveľa menej ako v piatok. Hlavný výpadok sa týka vlakového spojenia medzi Břeclavou a Hodonínom.



Namiesto vlakov jazdia autobusy, ktoré však nezachádzajú do obcí zasiahnutých tornádom.



Podľa ČT by v nedeľu večer mohli v "zóne tornáda" začať jazdiť dízlové lokomotívy, pričom zatiaľ len po jednej koľaji. Česká Správa železníc podľa ČT informovala, že obnova úplnej elektrickej prevádzky je otázkou týždňov.



Bez elektriny je na južnej Morave asi 3000 domácností. Väčšina z nich pripadá na obce Lužice, Moravská Nová Ves, Mikulčice a Hrušky, informovala v sobotu distribučná spoločnosť EG.D.



Po trase tornáda sú úplne zničené desiatky hektárov viníc a vínnych pivníc s vybavením. Na stovkách ďalších hektárov je poškodená úroda.



Obrovské škody má aj farma na okraji Moravskej Novej Vsi, kde pod troskami jednej zo zrútených hál zostalo vyše 700 býkov. Tornádo zničilo prakticky všetky budovy a "na odpis" sú aj všetky stroje, informoval spravodajský web iDNES.cz.