Dvaja migranti zahynuli po potopení lode pri talianskom pobreží

Rím 4. augusta (TASR) - Dvaja migranti zahynuli a jeden je nezvestný po tom, čo sa pri talianskom meste Syrakúzy potopila loď a s vyše 30 ľuďmi na palube. Oznámila to v nedeľu talianska pobrežná stráž, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Talianska pobrežná stráž uviedla, že v sobotu večer dostala hlásenie o lodi v núdzi, ktorá sa nachádzala niekoľko kilometrov juhovýchode od Syrakúz. Na jej palube boli migranti zo Sýrie, Egypta a Bangladéša.



Pobrežná stráž vyslala na mesto loď i lietadlo, no migranti sa ocitli v mori, keď záchranári na miesto prichádzali. Záchranárom sa napokon podarilo z vody vytiahnuť 34 ľudí, ktorých loď pobrežnej stráže previezla do prístavu v Sarakúzach. Jeden migrant však zahynul po príchode do prístavu a ďalší zomrel neskôr po prevoze do nemocnice.



"V súčasnosti prebieha pátranie po nezvestnej osobe, ktorá bola na palube plavidla, ktoré sa neskôr potopilo," uvádza sa vo vyhlásení.



Pobrežná stráž uviedla, že v súčasnosti prebieha aj vyšetrovania toho, prečo migranti spadli do mora, keď sa k nim blížili záchranári.



V prvom štvrťrok tohto roka zahynulo už najmenej 384 migrantov, ktorí sa snažili dostať cez Stredozemné more k Taliansku a Malte, vyplýva z údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).