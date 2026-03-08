Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. marec 2026Meniny má Alan a Alana
< sekcia Zahraničie

Dvaja mŕtvi a 12 zranených po zásahu projektilom v Saudskej Arábii

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Miestna civilná obrana oznámila, že obete pochádzali z Indie a z Bangladéša.

Autor TASR
Rijád 8. marca (TASR) - Dvaja ľudia zomreli a 12 ďalších utrpelo poranenia po zásahu projektilom v obytnej štvrti v saudskoarabskom meste al-Chardž neďaleko Rijádu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a Reuters.

Miestna civilná obrana oznámila, že obete pochádzali z Indie a z Bangladéša. Zomreli po zásahu „nešpecifikovaným vojenským projektilom“, ktorý dopadol do obytnej oblasti. Jeho pôvod priamo neoznačila za iránsky.

Neďaleko mesta al-Chardž sa nachádza vojenská letecká základňa, ktorá bola za posledný týždeň viackrát cieľom útokov Teheránu. Iránske Revolučné gardy aj v nedeľu hlásili, že opätovne útočili na túto základňu.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Kde bola v Prešporku Wall Street?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr