Dvaja mŕtvi a 12 zranených po zásahu projektilom v Saudskej Arábii
Miestna civilná obrana oznámila, že obete pochádzali z Indie a z Bangladéša.
Autor TASR
Rijád 8. marca (TASR) - Dvaja ľudia zomreli a 12 ďalších utrpelo poranenia po zásahu projektilom v obytnej štvrti v saudskoarabskom meste al-Chardž neďaleko Rijádu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, AFP a Reuters.
Miestna civilná obrana oznámila, že obete pochádzali z Indie a z Bangladéša. Zomreli po zásahu „nešpecifikovaným vojenským projektilom“, ktorý dopadol do obytnej oblasti. Jeho pôvod priamo neoznačila za iránsky.
Neďaleko mesta al-Chardž sa nachádza vojenská letecká základňa, ktorá bola za posledný týždeň viackrát cieľom útokov Teheránu. Iránske Revolučné gardy aj v nedeľu hlásili, že opätovne útočili na túto základňu.
