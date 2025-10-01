Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dvaja mŕtvi po havárii cvičného armádneho lietadla v Taliansku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Záchranné tímy našli trosky lietadla v plameňoch, telá mŕtvych letcov sa nachádzali na jeho palube.

Autor TASR
Rím 1. októbra (TASR) - Dvaja príslušníci talianskeho vojenského letectva v stredu zahynuli pri havárii cvičného lietadla Leonardo SF-260 počas preletu nad Národným parkom Circeo v blízkosti mesta Sabaudia južne od Ríma. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.

Záchranné tímy našli trosky lietadla v plameňoch, telá mŕtvych letcov sa nachádzali na jeho palube. Stroj sa zrútil neďaleko jedného z vchodov do národného parku v lesnatej oblasti, kde sa v čase pádu nenachádzali žiadne iné osoby.
