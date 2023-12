Dvaja muži boli obvinení z dovozu 560 kilogramov kokaínu do Austrálie

Sydney 10. decembra (TASR) - Dvaja muži boli obvinení z účasti na dovoze približne 560 kilogramov kokaínu do Austrálie, informovali v nedeľu tamojšie úrady.



Ako uvádza tlačová agentúra DPA, 45-ročný muž je obvinený z toho, že v júli odcestoval do štátu Západná Austrália (WA), kde si prevzal zásielku kokaínu, uviedla polícia.



Ďalší, 53-ročný muž, tiež vycestoval do západného štátu pre pokus o odber drog, a mal byť zodpovedný za ich prepravu do štátu Queensland na východe Austrálie.



Federálna polícia a polícia štátu WA našli približne 560 kilogramov kokaínu, ktorého hodnota sa odhaduje na 224 miliónov austrálskych dolárov. Polícia sa domnieva, že kontraband drog prišiel do krajiny námornou trasou.



Obaja muži boli obvinení z pokusu o dovoz komerčného množstva úradne kontrolovanej drogy a v prípade usvedčenia im hrozí maximálny trest odňatia slobody až na doživotie.



Veliteľ Austrálskych pohraničných síl (ABF) Ranjeev Maharaj uviedol, že od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 jednotky odhalili vyše 4000 prípadov pašovania kokaínu s celkovou odhadovanou hmotnosťou 4769 kilogramov, čo v porovnaní s predchádzajúcimi 12 mesiacmi predstavuje nárast o 166 percent.