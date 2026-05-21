Štvrtok 21. máj 2026Meniny má Zina
Dvaja muži plánovali v mene Iránu vraždy lídrov židovských organizácií

Putá, ilustračné foto.

Podľa agentúry Reuters Dán Ali S. a Afganec Tawab M. pomáhali plánovať vraždu významných predstaviteľov židovských organizácií v Nemecku v mene Iránu.

Berlín 21. mája (TASR) - V Hamburgu zadržali dánskeho občana pre podozrenie, že v mene iránskej spravodajskej služby špehoval židov v rámci prípravy útokov v Nemecku. Jeho spoluobvinený je občan Afganistanu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Spolková prokuratúra so sídlom v Karlsruhe obvinila muža pre plánovanie vraždy a muž z Afganistanu je obvinený z pokusu o spolupáchateľstvo na vražde. Od začiatku vojny v Iráne vzrástli obavy, že útoky na židov v Európe sa uskutočňujú s podporou Teheránu, píše DPA.

Dánsky občan je podľa prokuratúry obvinený z práce pre spravodajskú službu iránskych Revolučných gárd. Udržiaval aj úzke kontakty s ich špeciálnou jednotkou Kuds.

V roku 2025 dostal za úlohu zozbierať informácie o predsedovi Ústrednej rady Židov v Nemecku Josefovi Schusterovi a predsedovi Nemecko-izraelskej spoločnosti Volkerovi Beckovi.

Okrem toho mal za úlohu špehovať dvoch židovských obchodníkov s potravinami v Berlíne. „Všetko to malo slúžiť na uľahčenie plánovania vražedných a podpaľačských útokov v Nemecku,“ tvrdí prokuratúra.
