Dvaja muži plánovali v mene Iránu vraždy lídrov židovských organizácií
Berlín 21. mája (TASR) - V Hamburgu zadržali dánskeho občana pre podozrenie, že v mene iránskej spravodajskej služby špehoval židov v rámci prípravy útokov v Nemecku. Jeho spoluobvinený je občan Afganistanu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Spolková prokuratúra so sídlom v Karlsruhe obvinila muža pre plánovanie vraždy a muž z Afganistanu je obvinený z pokusu o spolupáchateľstvo na vražde. Od začiatku vojny v Iráne vzrástli obavy, že útoky na židov v Európe sa uskutočňujú s podporou Teheránu, píše DPA.
Dánsky občan je podľa prokuratúry obvinený z práce pre spravodajskú službu iránskych Revolučných gárd. Udržiaval aj úzke kontakty s ich špeciálnou jednotkou Kuds.
Dánsky občan je podľa prokuratúry obvinený z práce pre spravodajskú službu iránskych Revolučných gárd. Udržiaval aj úzke kontakty s ich špeciálnou jednotkou Kuds.
V roku 2025 dostal za úlohu zozbierať informácie o predsedovi Ústrednej rady Židov v Nemecku Josefovi Schusterovi a predsedovi Nemecko-izraelskej spoločnosti Volkerovi Beckovi.
Okrem toho mal za úlohu špehovať dvoch židovských obchodníkov s potravinami v Berlíne. „Všetko to malo slúžiť na uľahčenie plánovania vražedných a podpaľačských útokov v Nemecku,“ tvrdí prokuratúra.
