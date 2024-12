Dvaja muži podpálili vianočný stromček, sýrski kresťania vyšli do ulíc

Damask 24. decembra (TASR) - Viacero sýrskych kresťanov v utorok demonštrovalo v uliciach Damasku po tom, čo dvaja muži podpálili vianočný stromček v meste Sukailabíja na severozápade krajiny v provincii Hamá. Väčšina obyvateľov mesta sú grécki pravoslávni kresťania. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Zdroj z bezpečnostného prostredia v provincii Hamá pre agentúru DPA uviedol, že vianočný stromček v meste podpálili dvaja ľudia a jeden z nich bol zatknutý.



Po tomto incidente demonštranti vyšli do ulíc hlavného mesta a požadovali, aby sa Sýria po skončení občianskej vojny vyhla náboženským sporom, ktoré môžu destabilizovať spoločnosť. "Všetci skandovali a žiadali ochranu kresťanov v Sýrii," uviedol jeden z demonštrantov.



Otázka bezpečnosti kresťanských komunít v Sýrii sa opätovne otvorila po páde režimu prezidenta Bašára Asada a prevzatím moci v krajine povstaleckými skupinami na čele s Hajat Tahrír aš-Šám, ktorá ma korene v radikálnom islame. Líder HTS a súčasný faktický líder Sýrie Ahmad Šara však po prevzatí moci viackrát zdôraznil, že vláda bude rešpektovať náboženské menšiny.



Sýrska kresťanská komunita podľa AFP vo všeobecnosti podporovala Asadovu vládu od začiatku občianskej vojny v roku 2011, pričom zvrhnutý prezident Asad sa staval do pozície ochrancu menšín.



Sýrski cirkevní hodnostári v pondelok odporučili tamojším kresťanom, aby tento rok podľa možnosti obmedzili oslavy vianočných sviatkov. Biskup asýrskej pravoslávnej cirkvi Andrew Bahhi pre DPA zdôraznil, že sýrski kresťania "majú právo na strach" a že "medzi slovami a činmi (povstalcov) je konflikt a rozpor."



"V priebehu rokov boli (kresťanské) štvrte východného Damasku zasiahnuté stovkami striel a my sme to vydržali v našich domovoch, ale teraz je atmosféra stále nejednoznačná. Vyhlásenia nového vedenia v Damasku sú upokojujúce a zdôrazňujú rešpekt voči všetkým náboženským skupinám, ale niektoré činy a heslá sú pre nás zdrojom obáv a najbližšie dni budú skúškou," vyhlásil Bahhi.



Náboženská situácia v Sýrii je mimoriadne komplikovaná. Okrem vyznávačov islamu zo sunnitskej a šiitskej vetvy tam žije aj veľa kresťanov, rozdrobených vo viacerých menších komunitách. Pred vypuknutím občianskej vojny sa podiel kresťanov podľa francúzskeho denníka Le Monde odhadoval na osem percent. V súčasnosti je ich omnoho menej, podľa odhadov len asi 2 percentá, približne 500.000 ľudí.



Väčšina sýrskych kresťanov sa hlási ku Gréckej pravoslávnej cirkvi, Maronitskej katolíckej cirkvi a Starobylej (Asýrskej) cirkvi Východu.