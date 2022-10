Dvaja muži prišli o život pri streľbe vo východnej časti Londýna

Londýn 25. októbra (TASR) - Dvaja muži prišli v utorok o život a ďalší utrpel vážne zranenia pri streľbe vo východnej časti Londýna. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice Sky News.



Políciu privolali približne o 12.15 h miestneho času (13.15 h SELČ) do mestskej štvrte Ilford, odkiaľ hlásili bitku a streľbu. Policajti tam našli trojicu mužov so strelnými zraneniami. Jedného vyhlásili za mŕtveho na mieste, ďalší zraneniam podľahol v nemocnici. Tretí muž je vo vážnom zdravotnom stave v nemocnici.



Londýnsky starosta Sadiq Khan incident označil za "tragický" a povedal, že v myšlienkach je s rodinami obetí. "Násilná trestná činnosť ničí životy a škodí komunitám, a milovaní zostávajú zdrvení," povedal. Jeden z miestnych obyvateľov pre Sky News povedal, že používanie strelných zbraní v tejto oblasti nie je nič nezvyčajné.



Londýnska metropolitná polícia (MPS) uviedla, že v spojitosti so streľbou nebol zatiaľ nikto zatknutý, vyšetrovanie však pokračuje.



Ilford sa nachádza vo východnej časti Londýna v mestskom obvode Redbridge.