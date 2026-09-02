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Dvaja muži zomreli pravdepodobne po streľbe v Hamburgu
Svedkovia počuli zvuky výstrelov neďaleko areálu a privolali políciu.
Autor TASR
Hamburg 2. septembra (TASR) - Dvaja muži zomreli v utorok večer v areáli továrne v meste Hamburg na severe Nemecka, pravdepodobne po streľbe. Polícia po páchateľovi pátra, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
Svedkovia počuli zvuky výstrelov neďaleko areálu a privolali políciu. Viaceré hliadky následne zamierili na miesto, kde našli dvoch mužov, ktorí podľahli zraneniam. Do pátrania po páchateľovi sa zapojilo viac ako dve desiatky policajných vozidiel.
Okolnosti incidentu neboli spočiatku jasné. Vyšetrovatelia predpokladajú, že obete a páchateľa spájal predchádzajúci vzťah a navzájom sa poznali. Obyvateľom v okolí podľa hovorcu nehrozí nebezpečenstvo.
Svedkovia počuli zvuky výstrelov neďaleko areálu a privolali políciu. Viaceré hliadky následne zamierili na miesto, kde našli dvoch mužov, ktorí podľahli zraneniam. Do pátrania po páchateľovi sa zapojilo viac ako dve desiatky policajných vozidiel.
Okolnosti incidentu neboli spočiatku jasné. Vyšetrovatelia predpokladajú, že obete a páchateľa spájal predchádzajúci vzťah a navzájom sa poznali. Obyvateľom v okolí podľa hovorcu nehrozí nebezpečenstvo.