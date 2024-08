TRAGÉDIA NA PLÁŽI: Dvaja chlapci zahynuli v dune

Kodaň 28. augusta (TASR) - Dvaja nemeckí chlapci zomreli po tom, ako ich uplynulý víkend zasypala na pláži v Dánsku piesková duna. Oznámila to v stredu tamojšia polícia, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



Chlapci vo veku deväť a 12 rokov kopali v nedeľu jamu na pláži na severe Jutska, keď sa na nich zosunula piesková duna a úplne ich zavalila. Podľa vyjadrenia zdravotníkov skonali v utorok večer. Polícia incident označila za "tragickú nehodu".



Obaja chlapci pochádzali z Mníchova, pričom v Jutsku dovolenkovali so svojimi rodinami.



Záchranárom trvalo zhruba 40 minút, kým ich spod piesku vyhrabali. Následne ich vrtuľníkom previezli do nemocnice v druhom najväčšom dánskom meste Aarhus, kde však neskôr skonali.



Obdobný incident sa odohral v nedeľu aj na juhozápadne Jutska, kde piesok zavalil iného chlapca, ktorého sa však podarilo rýchlo a bez ujmy vytiahnuť.



Dánske úrady po týchto udalostiach vyzvali ľudí, aby si v okolí dún na západnom pobreží dávali obzvlášť pozor, pretože v dôsledku nedávnych lejakov sú tam pieskové duny nestabilné.