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Dvaja nezaočkovaní v Pensylvánii zomreli na osýpky
Obaja nezaočkovaní žili v okrese Lancaster.
Autor TASR
Washington 25. augusta (TASR) - Dvaja nezaočkovaní ľudia v americkom štáte Pensylvánia zomreli na osýpky, potvrdilo v utorok tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Ide o prvé úmrtia na toto ochorenie v Pensylvánii za posledných 35 rokov, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Obaja nezaočkovaní žili v okrese Lancaster, ozrejmilo ministerstvo zdravotníctva bez ďalších podrobností. Pennsylvánska ministerka zdravotníctva Debra Bogenová tvrdí, že ochorenie bolo takmer úplne eliminované, preto s ním ľudia nie sú oboznámení a nepoznajú ani jeho potenciálnu závažnosť.
Počet prípadov osýpok v Spojených štátoch tento rok významne narástol. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) k 20. augustu zaznamenalo 2777 potvrdených prípadov v USA.
Doterajšie údaje za rok 2026 sú najvyššie od epidémie medzi rokmi 1989 a 1991, keď bolo zaznamenaných viac ako 55.000 chorých na osýpky a 123 úmrtí.
Obaja nezaočkovaní žili v okrese Lancaster, ozrejmilo ministerstvo zdravotníctva bez ďalších podrobností. Pennsylvánska ministerka zdravotníctva Debra Bogenová tvrdí, že ochorenie bolo takmer úplne eliminované, preto s ním ľudia nie sú oboznámení a nepoznajú ani jeho potenciálnu závažnosť.
Počet prípadov osýpok v Spojených štátoch tento rok významne narástol. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) k 20. augustu zaznamenalo 2777 potvrdených prípadov v USA.
Doterajšie údaje za rok 2026 sú najvyššie od epidémie medzi rokmi 1989 a 1991, keď bolo zaznamenaných viac ako 55.000 chorých na osýpky a 123 úmrtí.