Dvaja obžalovaní v kauze vraždy Duginovej dostali po 3,5 roka väzenia

Moskva/Praha 2. mája (TASR) — Okresný súd v meste Tula v európskej časti Ruska odsúdil v utorok dvoch obžalovaných v prípade vraždy ruskej novinárky a propagandistky Darie Duginovej na 3,5 roka väzenia. Obžaloba žiadala pre každého z nich tri roky a 11 mesiacov odňatia slobody, informuje TASR na základe správy Rádia Sloboda.



Daria Duginová bola dcéra publicistu Alexandra Dugina, ktorý je považovaný za jedného z hlavných ideológov vojny rozpútanej Ruskom voči Ukrajine. O život prišla vlani 20. augusta pri výbuchu nálože nastraženej v aute. Duginová sa v tom čase vracala z nacionalistického festivalu Tradícia, ktorý sa konal na jednom z predmestí Moskvy. Na festivale bola spolu s otcom.



Podľa jednej z verzií vyšetrovania bol pôvodným cieľom útoku Alexandr Dugin, ktorý sa mal do Moskvy vrátiť s dcérou, ale na poslednú chvíľu nasadol do iného auta.



Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) sa domnieva, že za vraždou stáli ukrajinské tajné služby. Kyjev však akúkoľvek účasť na tomto čine poprel.



Súd v Tule v utorok odsúdil Alexandra Sučkova a Andreja Kuznecova za to, že sfalšovali doklady k autu, v ktorom údajná páchateľka zločinu, občianka Ukrajiny Natalia Vovková, opustila územie Ruska. Obvinení na súde uviedli, že nevedeli, komu presne boli doklady vyhotovené a ako budú použité.



Koncom apríla okresný súd v Moskve vydal v neprítomnosti zatykač na ukrajinského občana Bohdana Cyganenka, ktorý je tiež podozrivý v prípade vraždy Duginovej.



Podľa FSB Cyganenko krátko pred vraždou pricestoval do Ruska tranzitom cez Estónsko, Vovkovej poskytol falošné doklady a odovzdal aj samotnú bombu.



FSB tvrdí, že deň pred bombovým útokom na Duginovú Cyganenko opustil územie Ruskej federácie.