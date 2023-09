Pri pobreží Dubaja sa zrútil vrtuľník, piloti sú nezvestní

Dubaj 8. septembra (TASR) - Dvaja piloti sú nezvestní po havárii vrtuľníka počas výcvikového letu pri pobreží Dubaja, oznámil v piatok letecký úrad Spojených arabských emirátov. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Pátracie a záchranné tímy našli trosky, no stále hľadajú posádku," oznámil letecký úrad.



Vrtuľník Bell 212 spadol do Perzského zálivu vo štvrtok večer miestneho času po vzlietnutí z medzinárodného letiska Ál Maktúma. Dvojica pilotov - Egypťan a Juhoafričan - bola na výcvikovom lete pre spoločnosť AeroGulf, popredného prevádzkovateľa komerčných vrtuľníkov v krajine.



Spoločnosť vznikla v roku 1976 a poskytovala služby v ropnom a plynárenskom priemysle. Neskôr svoje služby rozšírila do iných sektorov.



V roku 2022 zahynul v Dubaji pilot pri havárii na motorovom padákovom klzáku. V tom istom roku jednomotorové dopravné lietadlo havarovalo na parkovisku v hlavnom meste Abú Zabí, pričom sa zranil jeden pasažier.