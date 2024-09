Dvaja piloti zahynuli v Bulharsku pri nácviku na leteckú šou

Sofia 13. septembra (TASR) - Dvaja piloti zahynuli v piatok v Bulharsku pri nehode dvojmiestneho cvičného lietadla počas nácviku na leteckú vojenskú prehliadku. Oznámila to bulharská vláda, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Cvičné lietadlo L-39ZA, ktoré v roku 2022 modernizovali podľa štandardov NATO, začalo horieť po tom, čo sa zrútilo do zalesnenej oblasti pri vojenskej základni Graf Ignatievo v strednom Bulharsku.



Na základňu pricestoval aj bulharský premiér Dimitar Glavčev. "Dvaja piloti zahynuli počas nácviku predvádzacieho letu," povedal Glačev novinárom.



K nehode prišlo približne o 12.30 h miestneho času, informoval bulharský minister obrany Atanas Zaprianov.



Veliteľ bulharských vzdušných síl Dimitar Petrov uviedol, že zosnulí piloti patrili k najlepším a v minulosti viackrát absolvovali rovnaký cvičný let. Podľa agentúry AFP sa zosnulí piloti narodili v rokoch 1973 a 1996 a v čase nehody sa nedokázali z lietadla katapultovať.



Bulharské ministerstvo obrany v reakcii na nehodu zrušilo plánovanú medzinárodnú leteckú šou, ktorá sa mala konať v sobotu pri príležitosti 20. výročia vstupu Bulharska do NATO. Rezort tiež uviedol, že sa začalo vyšetrovanie nehody.



V piatok na tej istej leteckej základni spolupilotoval stíhačku americkej výroby F-16 aj bulharský prezident Rumen Radev, ktorý je bývalým veliteľom vzdušných síl, všíma si Reuters.