Dvaja podozriví v kauze Katargate zostávajú vo väzbe

Brusel 27. decembra (TASR) - Justičné orgány v Belgicku v utorok rozhodli, že dvaja hlavní podozriví v kauze úplatkárstva v Európskom parlamente zostanú vo vyšetrovacej väzbe, informuje TASR.



Agentúra AFP spresnila, že ide o bývalého talianskeho europoslanca Piera Antonia Panzeriho a Niccola Figu-Talamancu, zamestnanca mimovládnej organizácie No Peace Without Justice.



Bruselská obžalobná komora v utorok skúmala Panzeriho odvolanie sa proti rozhodnutiu o predĺžení vyšetrovacej väzby. Nakoniec komora "na žiadosť" samotného Panzeriho odložila rozhodnutie o odvolaní na 17. januára.



V prípade Figu-Talamancu sa očakávalo jeho prepustenie a následné monitorovanie prostredníctvom elektronického náramku. Súd však tiež rozhodol o predĺžení jeho vyšetrovacej väzby.



Panzeri a Figa-Talamanca boli obvinení zo založenia "zločineckej organizácie, korupcie a prania špinavých peňazí" v súvislosti s údajným pokusom Kataru o ovplyvňovanie rozhodnutí Európskej únie. Katar všetky obvinenia na svoju adresu odmieta.



Ďalší dvaja obvinení – 44-ročná grécka europoslankyňa Eva Kailisová a jej partner Francesco Giorgi, ktorý v europarlamente pôsobil ako poslanecký asistent – boli tiež obvinení a vzatí do väzby.



Všetci štyria aktéri kauzy boli zatknutí po tom, ako belgická polícia v dňoch od 9. do 12. decembra vykonala približne 20 prehliadok v domoch a kanceláriách poslancov a zamestnancov Európskeho parlamentu, ako aj u lobistov pohybujúcich sa v tomto prostredí.



Pri týchto raziách bolo zadržaných najmenej 1,5 milióna eur v hotovosti, čo vyvolalo šok a škandál v kruhoch EÚ v Bruseli.



V dome Panzeriho, ktorý v roku 2019 založil v Bruseli mimovládnu organizáciu Fight Impunity (Boj proti beztrestnosti), bolo zhabaných približne 600.000 eur. Jeho manželka a dcéra, na ktoré bol vydaný európsky zatykač, boli zadržané v Taliansku a teraz sa snažia zabrániť svojmu vydaniu do Belgicka.



Eva Kailisová, ktorá bola v polovici decembra zbavená funkcie podpredsedníčky Európskeho parlamentu, opakovane poprela, že by od Kataru dostala peniaze na ovplyvňovanie svojich politických rozhodnutí. Jej právnik obvinil Giorgiho, že "zradil dôveru" svojej partnerky.



Podľa súdneho zdroja sa v bruselskom byte Kailisovej našli tašky s bankovkami v celkovej hodnote 150.000 eur. Jej otca prichytili s kufrom, v ktorom bolo 750.000 eur v hotovosti.