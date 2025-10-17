Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Podozriví z požiarov spojených s majetkom Starmera odmietajú vinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Londýn 17. októbra (TASR) - Dvaja Ukrajinci v piatok pred súdom v Londýne popreli obvinenia zo sprisahania s cieľom spáchať podpaľačské útoky na domy a auto spájané s britským premiérom Keirom Starmerom. Prokuratúra uviedla, že prípad nie je vyšetrovaný ako teroristický čin, informovala agentúra Reuters. Z jej správy čerpala TASR.

Obvinení – 21-ročný Roman Lavrynovyč a 35-ročný Petro Počynok – sa pred súdom vyhlásili za nevinných v prípade sprisahania s úmyslom poškodiť majetok požiarom a ohroziť tým ľudské životy.

Podľa prokuratúry sa prípad týka vozidla Toyota RAV4, ktoré Starmer kedysi vlastnil, bytu, v ktorom v minulosti s rodinou žil, a nehnuteľnosti, ktorú vlastní aj teraz.

Tretí obvinený v prípade, 27-ročný Rumun pôvodom z Ukrajiny Stanislav Karpiuk, zatiaľ súdu nepredložil svoje vyhlásenie o vine či nevine.

Prokurátorka Sarah Przybylská uviedla, že prípad nemá súvislosť s terorizmom ani s národnou bezpečnosťou. Sudkyňa Bobbie Cheema-Grubbová dodala, že okolnosti skutkov sú zatiaľ „do istej miery nejasné“.

Polícia počas piatich dní v máji zasahovala pri troch požiaroch v severnom Londýne, ktoré sa podľa všetkého zameriavali na nehnuteľnosti spájané s britským premiérom.

Prvý požiar zachvátil vozidlo Toyota RAV4, ktoré Starmer predal svojmu susedovi. O tri dni neskôr horel byt, kde premiér kedysi býval, a nasledujúci deň došlo k požiaru v dome, ktorý stále vlastní.

Starmer, ktorý od júla 2024 žije v úradnej rezidencii na londýnskej Downing Street 10, označil tieto útoky za „útok na nás všetkých, na našu demokraciu a hodnoty, ktoré obhajujeme“.
