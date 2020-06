Dvaja poslanci CDU kritizujú rozhodnutie stiahnuť amerických vojakov

Berlín 7. júna (TASR) - Dvaja nemeckí poslanci skritizovali rozhodnutie USA stiahnuť viac ako štvrtinu amerických vojakov rozmiestnených na území Nemecka. Informovala o tom v sobotu agentúra AP.



Poslanec Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Norbert Röttgen uviedol v rozhovore pre miestne médium, že rozhodnutie stiahnuť amerických vojakov považuje za "veľmi poľutovaniahodné". Röttgen poznamenal, že sa nezakladá na "žiadnom opodstatnenom dôvode", pričom dodal, že americkí vojaci sú v Nemecku vítaní.



Podpredseda poslaneckého klubu CDU Johann Wadehpul povedal, že urobiť takéto rozhodnutie bez toho, aby ho Spojené štáty najprv konzultovali so svojimi spojencami v NATO, "opäť raz dokazuje, že vláda Donalda Trumpa zanedbáva svoje základné vodcovské povinnosti".



Podľa nemeckej agentúry DPA mal Wadephul tiež uviesť, že z nezhôd medzi spojencami NATO by mohli ťažiť Rusko a Čína.



O plánovanom znížení početného stavu informoval v piatok denník The Wall Street Journal s odvolaním sa na vyjadrenia amerických vládnych predstaviteľov. Americký prezident Donald Trump podľa nich nariadil Pentagónu, aby sa do septembra 2020 znížil počet amerických vojakov v Nemecku o približne 9500. Na nemeckom území je v súčasnosti trvale umiestnených 34.500 príslušníkov armády USA.



Spojené štáty už vlani v lete pohrozili stiahnutím časti amerických vojakov z Nemecka. Stalo sa tak v kontexte napätia medzi Berlínom a Washingtonom okolo nemeckých príspevkov do NATO a zahraničných misií.