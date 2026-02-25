< sekcia Zahraničie
Dvaja pracovníci zahynuli po páde vo vnútri veternej turbíny
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 25. februára (TASR) - Na západe Nemecka prišli o život dvaja pracovníci na stavbe veterného parku po páde vo vnútri turbíny, informovala v stredu miestna polícia. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Polícia uviedla, že dvaja 32-roční muži boli v pracovnej klietke, ktorá sa v stredu ráno zrútila z hornej časti veternej turbíny v obci Birstein severovýchodne od Frankfurtu nad Mohanom.
Ostatní pracovníci, ktorí počuli pád privolali sanitku. Záchranárom sa však už mužov nepodarilo oživiť. Pravdepodobne zomreli bezprostredne po páde.
Odborník sa snaží zrekonštruovať presný priebeh udalostí a zistiť príčinu nehody vo veternom parku, ktorý je vo výstavbe. Vyšetrovanie vedie aj polícia.
