Dvaja Rusi, ktorí ušli do Kórey, smú žiadať o štatút utečenca

Soul 14. februára (TASR) — Súd v Južnej Kórei v utorok rozhodol, že dvaja žiadatelia o azyl z Ruska, ktorí na niekoľko mesiacov uviazli na letisku v Inčchone, majú právo požiadať o štatút utečenca. Po rozhodnutí súdu budú môcť obaja Rusi vstúpiť na územie Kórejskej republiky, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Ten istý súd súčasne zamietol rovnakú žiadosť ďalšieho ruského štátneho príslušníka. Dôvody svojho rozhodnutia neuviedol.



Traja muži, ktorých právnik médiá požiadal, aby z obavy o bezpečnosť ich rodín v Rusku neuvádzali ich mená, sa zdržiavajú na medzinárodnom letisku v Inčchone od októbra, keď utiekli z Ruska, aby sa vyhli tzv. čiastočnej mobilizácii do vojny na Ukrajine.



Do Južnej Kórey sa vydali s nádejou, že im bude udelený azyl. Tamojšie ministerstvo spravodlivosti však ich žiadosti o azyl hneď na letisku zamietlo.



Snaha vyhnúť sa povolaniu do armády nie je v Južnej Kórei relevantným dôvodom na získanie štatútu utečenca. V tejto krajine musia všetci práceschopní muži absolvovať 18-mesačnú povinnú vojenskú službu.



Podľa AFP dvaja z trojice ruských občanov teraz môžu ukončiť svoj pobyt na letisku a usadiť sa v Južnej Kórei. Proces udelenia azylu však môže trvať aj niekoľko rokov.



Tretí Rus má právo odvolať sa proti rozhodnutiu súdu, ale bude musieť zostať na letisku.



Na letisku v Inčchone uviazli aj ďalší dvaja Rusi, ktorým tiež zamietli žiadosť o azyl. Súd v ich prípadoch rozhodne koncom februára.



Južná Kórea podpísala medzinárodné dohovory o utečencoch, ale ročne prijme zvyčajne len niekoľko žiadateľov o azyl.