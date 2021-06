Dvaja ruskí kozmonauti uskutočnili výstup do voľného vesmíru z ISS

Dvojica ruských kozmonautov Oleg Novickij (vľavo) a Piotr Dubrov, ktorá uskutočnila v stredu 2. júna 2021 výstup do voľného vesmíru z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Foto: TASR/AP

Moskva 2. júna (TASR) - Dvojica ruských kozmonautov Oleg Novickij a Piotr Dubrov uskutočnila v stredu výstup z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) do voľného vesmíru. Výstup súvisel s prípravou na pripojenie nového ruského modulu, informuje agentúra AP.Išlo o vôbec prvý výstup do otvoreného vesmíru pre oboch kozmonautov, ktorí dorazili na ISS v apríli. Výstup trval sedem hodín a 19 minút a v priamom prenose ho vysielala americká vesmírna agentúra NASA.Ruskí kozmonauti vykonali úkony, ktoré sú potrebné pre odpojenie modulu Pirs. Ten bude následne nahradený novým viacúčelovým laboratórnym ruským modulom Nauka (Veda).Kozmonauti okrem iného vymenili prietokový regulátor a dve sady biologických a materiálových vedeckých vzoriek umiestnených na vonkajšej strane ruských modulov.Dvojica ruských kozmonautov je na ISS momentálne s astronautmi americkej vesmírnej agentúry NASA Markom Vandem Heiom, Shaneom Kimbroughom a Megan McArthurovou, astronautom Japonskej kozmickej agentúry (JAXA) Akihikom Hošideom a astronautom Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Thomasom Pesquetom.Vlastnú vesmírnu stanicu začala budovať Čína, ktorej nákladná vesmírna loď s vybavením a zásobami sa minulý týždeň úspešne spojila s hlavným modulom budúcej vesmírnej stanice. Čína bude musieť uskutočniť približne desať letov, kým dobuduje svoju stanicu Tchien-kung, ktorej názov v preklade znamená Nebeský palác. Jej prvý modul nazvaný Tchien-che 1 (Nebeská harmónia) vypustili do vesmíru koncom apríla.Očakáva sa, že stanica bude plne funkčná koncom roku 2022. Na nízkej obežnej dráhe by následne mala zotrvať 15 rokov.Ak v najbližších rokoch podľa plánu ukončí svoju prevádzku ISS, čínska stanica by mohla zostať jedinou stálou ľudskou základňou na zemskej orbite.