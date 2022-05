Dvaja ruskí poslanci majú problém: Vyzvali Putina, aby ukončil vojnu

Moskva 27. mája (TASR) - Dvaja komunistickí zákonodarcovia na ruskom Ďalekom východe v piatok vyzvali prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil ofenzívu Moskvy na Ukrajine. Ide o zriedkavý verejný prejav nesúhlasu s touto vojnou. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



Napriek tomu, že na Ukrajine boli počas troch mesiacov ruskej agresie zabité tisíce ľudí, Putinovi sú do veľkej miery lojálne politické strany aj vládni predstavitelia Ruska.



Na zasadnutí Zákonodarného zhromaždenia Prímorského kraja spôsobilo v piatok rozruch, keď miestny poslanec a člen komunistickej frakcie prečítal vyhlásenie vyzývajúce šéfa Kremľa, aby stiahol ruských vojakov z Ukrajiny.



"Ak naša krajina nezastaví vojenskú operáciu, potom bude v našej krajine ešte viac sirôt," prečítal poslanec Leonid Vasiukevič z vyhlásenia, čo zachytáva aj video zo zasadnutia.



"Počas vojenskej operácie sa z ľudí stávajú invalidi. Sú to mladí ľudia, ktorí mohli byť pre našu krajinu veľkým prínosom," dodal. "Žiadame okamžité stiahnutie ruských vojakov," zdôraznil.



Keď poslanec čítal tento apel, niekoľko zákonodarcov a gubernátor oblasti Oleg Kožemiako sa ho snažili umlčať. Kožemiako obvinil Vasiukeviča z očierňovania povesti ruskej armády a označil ho za "zradcu".



Vasiukevič oznámil, že vyhlásenie podpísali štyria komunistickí poslanci, ale dvaja z nich sa od výzvy na zasadnutí dištancovali.



Väčšina poslancov prítomných na zasadnutí potom hlasovala za to, aby boli Vasiukevič a ďalší zákonodarca podporujúci výzvu Gennadij Šulga zbavení práva rečniť na piatkovej schôdzi.



Šéf miestnej komunistickej frakcie Anatolij Dolgačov povedal, že táto výzva nebola so stranou dohodnutá, a prisľúbil, že podnikne "prísne opatrenia".



Dlhoročný líder ruskej komunistickej strany Gennadij Ziuganov verejne podporil Putina ohľadne Ukrajiny.



Rusko prijalo zákony, na základe ktorých môžu ľudí uväzniť až na 15 rokov za poškodzovanie dobrého mena ruskej armády.