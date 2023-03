Dvaja ukrajinskí piloti sa zúčastňujú na hodnotení možností výcviku

New York 5. marca (TASR) – Dvaja ukrajinskí piloti podstupujú v súčasnosti v Spojených štátoch testy s cieľom zistiť, ako dlho by trval ich výcvik riadenia bojových lietadiel. S odvolaním sa na amerických predstaviteľov o tom v sobotu informovali stanica NBC News a agentúra Reuters.



Schopnosti Ukrajincov posudzujú vojenskí inštruktori okrem iného na letových trenažéroch na vojenskej základni v meste Tucson v štáte Arizona, uviedli dvaja predstavitelia Kongresu a americký vládny činiteľ. Ide o prvých pilotov z Ukrajiny s týmto cieľom do USA.



Americkí predstavitelia podľa zdrojov schválili príchod desiatich ďalších ukrajinských pilotov do krajiny na ďalšie hodnotenie. Doraziť by mohli ešte tento mesiac.



Washington medzitým naďalej mlčí o tom, či pošle bojové lietadlá alebo moderné diaľkovo ovládané drony Kyjevu. USA a spojenci poskytujú Ukrajine množstvo zbraní od rakiet Javelin po raketomety HIMARS, pokročilé stíhačky a najväčšie ozbrojené drony však Ukrajine dosiaľ neprisľúbili.