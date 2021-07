Dvaja väzni vo Švédsku zajali dozorcov, žiadali vrtuľník

Štokholm 21. júla (TASR) - Dvoch dozorcov zajali v stredu dvaja väzni vo väznici vo Švédsku a zabarikádovali sa s nimi v budove, uviedli miestne úrady. Informujú o tom agentúry AP a DPA.



Podľa švédskej väzenskej a probačnej služby ide o "veľmi nebezpečnú situáciu". Väzni sa okolo poludnia vlámali do miestnosti v oddelení pre dozorcov a prekryli bezpečnostné kamery.



Švédska spravodajská agentúra TT uviedla, že v prípade väzňov ide o usvedčených vrahov, ktorí výmenou za dozorcov požadovali vrtuľník pre svoj únik z väzenia.



Na miesto prišli okrem polície a špeciálnych jednotiek aj vyjednávači, situácia však podľa AP uviazla na mŕtvom bode. V prípade zajatých dozorcov ide o muža a ženu. Agentúra DPA informovala, že väzni sú vyzbrojení žiletkami. Podľa verejnoprávnej televízie SVT a denníka Aftonbladet väzni popoludní zadali požiadavku, aby všetkých 20 spoluväzňov na ich oddelení dostalo pizzu s kebabom a že výmenou za to prepustia jedného z rukojemníkov.



Krátko po tom bolo na fotografiách naozaj vidieť policajtov, ako do vozidla nakladajú viacero škatúľ s pizzou. Pizzeria pre agentúru TT potvrdila, že vzali 20 kusov pizze s kebabom, uvádza DPA.



K incidentu došlo vo väznici s kapacitou 98 miest vo švédskom meste Hällby. Podľa švédskeho väzenského inšpektorátu ide o zariadenie s prvým, najvyšším stupňom bezpečnosti pre tamojšie väzenské zariadenia.