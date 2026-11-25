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Dvaja vojaci podľahli zraneniam po ukrajinskom útoku na ruské lode
Tento incident vyvolal obavy z prehĺbenia krízy v rozdelenej Líbyi.
Autor TASR
Tripolis 25. novembra (TASR) - Dvaja líbyjskí vojaci podľahli zraneniam, ktoré utrpeli pri útoku na ruské lode v blízkosti Benghází, ku ktorému sa prihlásila Ukrajina, uviedol v utorok neskoro večer vysokopostavený predstaviteľ správy vo východnej Líbyi. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Líbyjská vláda so sídlom v Tripolise i paralelná vláda so sídlom v Bengázi už v pondelok odsúdili ukrajinskú vojenskú operáciu. Krajina podľa nich nebude akceptovať zaťahovanie do ukrajinsko-ruského konfliktu.
Vládu v Benghází podporuje vojenský veliteľ Chalífa Haftar, ktorého tábor už niekoľko rokov udržiava úzke vojenské a strategické vzťahy s Ruskom.
Jeho syn Saddám Haftar, ktorý je považovaný za pravdepodobného nástupcu svojho otca, po útoku vzdal hold dvom príslušníkom líbyjských námorných síl.
„Zomreli na následky zranení, ktoré utrpeli pri plnení svojich služobných povinností po útoku na námornú základňu v Benghází,“ dodal vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook.
V samostatnom vyhlásení vyjadril sústrasť aj Usáma Hamad, ktorý stojí na čele východnej vlády. Uviedol, že obaja muži zomreli na následky zranení, ktoré utrpeli počas „zradnej ukrajinskej agresie zameranej na prístav v Benghází“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že jeho jednotky pri pobreží Líbye zasiahli ruskú korvetu Merkurij, ktorá sa podľa neho potopila, ako aj nákladnú loď MV Angara využívanú na prepravu zbraní.
Tento incident vyvolal obavy z prehĺbenia krízy v rozdelenej Líbyi.
Vláda vo východnej Líbyi požiadala OSN, aby prešetrila údajnú prítomnosť ukrajinských síl na západe krajiny. Tiež uviedla, že spolu s Ruskom začne vyšetrovanie útokov na lode.
Líbyjská vláda so sídlom v Tripolise i paralelná vláda so sídlom v Bengázi už v pondelok odsúdili ukrajinskú vojenskú operáciu. Krajina podľa nich nebude akceptovať zaťahovanie do ukrajinsko-ruského konfliktu.
Vládu v Benghází podporuje vojenský veliteľ Chalífa Haftar, ktorého tábor už niekoľko rokov udržiava úzke vojenské a strategické vzťahy s Ruskom.
Jeho syn Saddám Haftar, ktorý je považovaný za pravdepodobného nástupcu svojho otca, po útoku vzdal hold dvom príslušníkom líbyjských námorných síl.
„Zomreli na následky zranení, ktoré utrpeli pri plnení svojich služobných povinností po útoku na námornú základňu v Benghází,“ dodal vo svojom príspevku na sociálnej sieti Facebook.
V samostatnom vyhlásení vyjadril sústrasť aj Usáma Hamad, ktorý stojí na čele východnej vlády. Uviedol, že obaja muži zomreli na následky zranení, ktoré utrpeli počas „zradnej ukrajinskej agresie zameranej na prístav v Benghází“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok oznámil, že jeho jednotky pri pobreží Líbye zasiahli ruskú korvetu Merkurij, ktorá sa podľa neho potopila, ako aj nákladnú loď MV Angara využívanú na prepravu zbraní.
Tento incident vyvolal obavy z prehĺbenia krízy v rozdelenej Líbyi.
Vláda vo východnej Líbyi požiadala OSN, aby prešetrila údajnú prítomnosť ukrajinských síl na západe krajiny. Tiež uviedla, že spolu s Ruskom začne vyšetrovanie útokov na lode.