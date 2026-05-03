Dvaja vojaci sú po cvičení v Maroku nezvestní
Spojené štáty, Maroko a ďalšie krajiny zúčastňujúce sa na cvičení Africký lev (African Lion) spustili pátraciu a záchrannú operáciu, uviedol AFRICOM.
Rabat 3. mája (TASR) - Dvaja príslušníci armády Spojených štátov sú po účasti na každoročnom mnohonárodnostnom vojenskom cvičení v juhozápadnom Maroku nezvestní, oznámilo Africké velenie ozbrojených síl USA (AFRICOM). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Spojené štáty, Maroko a ďalšie krajiny zúčastňujúce sa na cvičení Africký lev (African Lion) spustili pátraciu a záchrannú operáciu, uviedol AFRICOM. „Incident je stále predmetom vyšetrovania a pátranie pokračuje,“ dodal.
Incident sa odohral v sobotu v blízkosti mesta Tantan pri pobreží Atlantického oceánu. Cvičenie sa začalo v apríli a jeho ukončenie je naplánované na začiatok mája.
Africký lev je najväčším každoročným vojenským cvičením USA na kontinente. Zvyčajne sa na ňom zúčastňujú vysokí vojenskí predstavitelia Spojených štátov a ich hlavných afrických spojencov.
