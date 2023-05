Dvaja žiaci sú po streľbe v Belehrade stále v kritickom stave

Belehrad 4. mája (TASR) - Zo šiestich žiakov, ktorých v stredu po streľbe 13-ročného spolužiaka prijali do nemocníc v srbskom Belehrad, sú dvaja stále v kritickom stave. Vo štvrtok ráno o tom informovali miestne zdravotnícke úrady. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry HINA.



Siedmak na základnej škole v stredu ráno zastrelil v centre Belehradu osem spolužiakov a školského strážnika. Strieľal z dvoch zbraní, ktoré patrili jeho otcovi. Zranil tiež ďalších sedem detí a učiteľku dejepisu.



Riaditeľ Univerzitného klinického centra Milka Ašanin povedal novinárom, že jeho nemocnica prijala troch žiakov a učiteľku. Vo štvrtok ráno boli traja z nich na tom dobre, jeden je v kritickom stave pre zranenia krku a chrbtice.



Riaditeľ Detskej nemocnice na Tiršovej ulici Siniša Dučič informoval, že v život ohrozujúcom stave je dievča so strelnými poraneniami hlavy. Okrem nej liečia ešte dvoch žiakov.



Do zdravotných stredísk zatiaľ prišlo asi 500 obyvateľov Belehradu darovať krv. Vyučovanie na školách v Srbsku sa vo štvrtok ráno začalo minútou ticha na počesť obetí masakry.



V celej krajine bude dodržiavať trojdňový štátny smútok od 5. do 7. mája.



Srbský prezident Aleksandar Vučič navrhol, aby vláda prijala dvojročné moratórium na strelné zbrane a prísne postupy pri vydávaní povolení. Na tlačovej konferencii tiež oznámil, že vek trestnej zodpovednosti bude znížený zo 14 na 12 rokov.



Policajný šéf Veselin Milič povedal, že polícia prijala prvý telefonát o streľbe od personálu školy. Potom jej zavolal chlapec, predstavil sa ako Kosta Kemanovič, a uviedol, že strieľal na niekoľko ľudí v škole. Polícia okamžite chlapca lokalizovala a zatkla na školskom dvore.



Podľa policajného šéfa si streľbu podrobne naplánoval a vybral si aj obete. Motív činu zatiaľ nie je známy. Okrem pištolí menšieho kalibru mal v batohu aj štyri Molotovove kokteily.



Minister vnútra uviedol, že jeho otec mal v trezore niekoľko strelných zbraní a chlapec evidentne poznal kombináciu čísel potrebnú na jeho otvorenie. Údajne spolu chodili na strelnicu trénovať. Otec je v policajnej väzbe.