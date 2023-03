Dvaja zo štyroch unesených Američanov boli v Mexiku nájdení mŕtvi

Mexiko 7. marca (TASR) — Dvaja zo štyroch amerických občanov, ktorých po prekročení hraníc USA uniesli na severovýchode Mexika sužovanom kriminalitou, našli mŕtvych. Zvyšní dvaja sú nažive, no jeden je zranený, informoval v utorok úrad generálneho prokurátora. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Štyroch občanov USA uniesli ozbrojenci v meste Matamoros v štáte Tamaulipas, kam sa dostali zo susedného mesta Brownsville v americkom štáte Texas, oznámil v nedeľu americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). Cestovali bielou dodávkou s evidenčným číslom Severnej Karolíny.



FBI vypísala odmenu 50.000 dolárov za prepustenie rukojemníkov a zatknutie páchateľov.



Podľa mexického prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora sa predpokladá, že americkí občania si prišli do Mexika kúpiť lieky, no dostali sa do konfliktu medzi zločineckými skupinami.



"Je nám veľmi ľúto, že sa to deje v našej krajine," povedal López Obrador v pondelok a vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí, ich priateľom i americkej vláde. Biely dom tento incident nazval "neprijateľným".



V Matamorose v súčasnosti medzi sebou súperia frakcie Golfského kartelu. Mesto však sužujú aj ďalšie formy trestnej činnosti, ako sú vraždy, ozbrojené lúpeže či únosy. Od roku 2006, keď mexická vláda nasadila do boja proti drogovej trestnej činnosti armádu, bolo zavraždených viac než 340.000 ľudí.



Ministerstvo zahraničných vecí USA momentálne neodporúča cestovať do štátu Tamaulipas pre vysokú mieru kriminality.