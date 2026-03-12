Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. marec 2026Meniny má Gregor
< sekcia Zahraničie

Dvaja zranení po streľbe na univerzite vo Virgínii, útočník je mŕtvy

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Bezprostredne nie je známe, či útočníka zastrelili policajti, alebo si sám vzal život.

Autor TASR
Norfolk 12. marca (TASR) - Pri streľbe na univerzite Old Dominion v americkom štáte Virgínia utrpeli vo štvrtok zranenia dve osoby. Útočník je mŕtvy, píše TASR podľa správ agentúry AP.

Univerzita uviedla, že muž začal strieľať v budove jej obchodnej fakulty a zranil pri tom dvoch ľudí, ktorých previezli do nemocnice. Bezprostredne nie je známe, či útočníka zastrelili policajti, alebo si sám vzal život.

Univerzita v reakcii zrušila všetky štvrtkové prednášky a pozastavila všetku činnosť v hlavnom kampuse. Ľudí vyzvala, aby sa vyhli okoliu miest streľby, kde stále zasahujú záchranné zložky.
.

Neprehliadnite

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS