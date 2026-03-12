< sekcia Zahraničie
Dvaja zranení po streľbe na univerzite vo Virgínii, útočník je mŕtvy
Bezprostredne nie je známe, či útočníka zastrelili policajti, alebo si sám vzal život.
Autor TASR
Norfolk 12. marca (TASR) - Pri streľbe na univerzite Old Dominion v americkom štáte Virgínia utrpeli vo štvrtok zranenia dve osoby. Útočník je mŕtvy, píše TASR podľa správ agentúry AP.
Univerzita uviedla, že muž začal strieľať v budove jej obchodnej fakulty a zranil pri tom dvoch ľudí, ktorých previezli do nemocnice. Bezprostredne nie je známe, či útočníka zastrelili policajti, alebo si sám vzal život.
Univerzita v reakcii zrušila všetky štvrtkové prednášky a pozastavila všetku činnosť v hlavnom kampuse. Ľudí vyzvala, aby sa vyhli okoliu miest streľby, kde stále zasahujú záchranné zložky.
Univerzita uviedla, že muž začal strieľať v budove jej obchodnej fakulty a zranil pri tom dvoch ľudí, ktorých previezli do nemocnice. Bezprostredne nie je známe, či útočníka zastrelili policajti, alebo si sám vzal život.
Univerzita v reakcii zrušila všetky štvrtkové prednášky a pozastavila všetku činnosť v hlavnom kampuse. Ľudí vyzvala, aby sa vyhli okoliu miest streľby, kde stále zasahujú záchranné zložky.