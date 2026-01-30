< sekcia Zahraničie
Dvanásť krajín varovalo: Na Ukrajine rastie riziko jadrovej havárie
Útoky na ukrajinské rozvodne a čoraz závažnejšie poškodenia elektrických sietí podľa krajín ohrozujú jadrovú bezpečnosť, uvádza sa vo vyhlásení.
Autor TASR
Viedeň 30. januára (TASR) - Dvanásť krajín varovalo pred rastúcim rizikom jadrovej havárie na Ukrajine počas piatkového mimoriadneho zasadnutia Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Pravidelné ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny nielenže vystavili milióny obyvateľov mrazivej zime, „ale majú negatívny vplyv aj na jadrovú bezpečnosť v krajine, čím sa šance na jadrovú haváriu stávajú realitou,“ upozornili krajiny v spoločnom vyhlásení.
Útoky na ukrajinské rozvodne a čoraz závažnejšie poškodenia elektrických sietí podľa krajín ohrozujú jadrovú bezpečnosť, uvádza sa vo vyhlásení. Poukázali tiež na to, že spoľahlivé dodávky elektrickej energie sú nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku jadrových elektrární.
K iniciatíve sa pripojili Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Japonsko, Kanada, Litva, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko.
Aj keď jadrové elektrárne samé vyrábajú elektrinu, na chladenie rádioaktívneho materiálu v zariadeniach používajú externé dodávky elektriny. V prípade núdze využívajú záložné generátory. Keby chladiace systémy zlyhali, v najhoršom prípade hrozí roztavenie rádioaktívneho materiálu.
Prezident USA Donald Trump na štvrtkovom zasadnutí svojho kabinetu uviedol, že požiadal ruského prezidenta Vladimira Putina, aby sa jeho armáda zdržala útokov na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá na jeden týždeň vzhľadom na mrazivé počasie. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov následne v piatok oznámil, že Putin súhlasil s pozastavením útokov na ukrajinské mestá do 1. februára.
Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v uplynulých dňoch zanechali bez svetla, tepla a vody milióny Ukrajincov. Situácia je kritická najmä v Kyjeve. V niektorých častiach krajiny by pritom podľa predpovedí v najbližších dňoch mohla teplota klesnúť až na mínus 30 stupňov Celzia.
