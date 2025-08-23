< sekcia Zahraničie
Dvanásť migrantov smerujúcich na súostrovie Baleáry je nezvestných
Autor TASR
Madrid 23. augusta (TASR) - Dvanásť utečencov bolo vyhlásených za nezvestných po tom, čo vyskočili z lode smerujúcej zo severnej Afriky na španielske súostrovie Baleáry v Stredozemnom mori. Informovali o tom v sobotu tamojšie úrady, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Z rovnakej lode 58 kilometrov juhovýchodne od ostrova Cabrera zachránili ďalších 14 migrantov. Tí príslušníkom civilnej stráže a pobrežnej hliadky povedali, že 12 ich spolupútnikov v piatok z lode vyskočilo. Úrady po utečencoch z nešpecifikovanej krajiny severnej Afriky stále pátrajú.
Podľa štatistík španielskeho ministerstva vnútra došlo tento rok k nárastu nelegálnych prechodov cez severoafrickú migračnú cestu a Baleárske ostrovy. Dáta k 15. augustu ukazujú, že od začiatku roku na ostrovy dorazilo 4323 migrantov, čo je oproti rovnakému obdobiu minulý rok nárast o 77 percent.
Príchody na španielske Kanárske ostrovy v Atlantickom oceáne pri pobreží západnej Afriky sa naopak znížili o 46 percent.
