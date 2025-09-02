< sekcia Zahraničie
Dve britské jadrové elektrárne môžu predĺžiť prevádzku o ďalší rok
Autor TASR
Londýn 2. septembra (TASR) - Dve britské jadrové elektrárne získali ďalšie jednoročné predĺženie prevádzky. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.
Elektrárne Heysham 1 v grófstve Lancashire a Hartlepool v regióne Teesside môžu vyrábať elektrinu do marca 2028, čo je o rok dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo. Ich väčšinovým vlastníkom je francúzska EDF Energy, ktorá uviedla, že rozhodnutie bolo prijaté po sérii pozitívnych grafitových inšpekcií v oboch elektrárňach za posledných deväť mesiacov.
„Ďalší rok prevádzky týchto dvoch elektrární má potenciál napájať viac ako štyri milióny domácností a znížiť potrebu dovážaného (zemného) plynu,“ povedal výkonný riaditeľ divízie jadrových operácií spoločnosti EDF Mark Hartley.
V prípade ďalších dvoch elektrární EDF s pokročilým plynom chladeným reaktorom (AGR) v Spojenom kráľovstve (Heysham 2 a Torness) sa nemení dátum ukončenia ich prevádzky v marci 2030.
Britská vláda nedávno podpísala konečné investičné rozhodnutie o novej jadrovej elektrárni Sizewell C v Suffolku. Bude dodávať energiu s nulovými emisiami skleníkových plynov minimálne počas nasledujúcich 60 rokov a uspokojí asi sedem percent dopytu v Spojenom kráľovstve.
Najväčším akcionárom v projekte (podiel 44,9 percenta) bude štát, kanadský investičný fond La Caisse bude mať 20 percent, spoločnosť Centrica 15 percent, EDF 12,5 percenta a Amber Infrastructure 7,6 percenta.
