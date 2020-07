Dve deti vyskočili pri požiari z okna, chytili ich ľudia na ulici

Paríž 22. júla (TASR) - Dvaja maloletí chlapci vo francúzskom meste Grenoble unikli z horiaceho bytu skokom z okna z desaťmetrovej výšky. Deti zachytili ľudia na ulici. Podľa miestnych médií chlapci pri páde neutrpeli žiadne zranenia, avšak mohli vdýchnuť dym, informovala v stredu agentúra AP.



Chlapcov a 17 ďalších obyvateľov bytového domu, ktorí sa tiež nadýchali dymu, previezli do nemocnice. Lekári vyšetrili aj štyroch ľudí, ktorým sa deti podarilo chytiť, či pri náraze neutrpeli zlomeniny kostí.



Jeden z nich, 25-ročný študent Athoumani Walid, si pri záchrane zlomil zápästie. "Nevedeli sme, čo máme robiť, išli sme najprv hore po schodoch do bytu. Nedokázali sme však otvoriť dvere, tak sme na chlapcov zdola zakričali, nech nám skočia do náručia," uviedol Walid.



Walid taktiež dúfa, že vďaka tejto záchrane ľudia zmenia názor na štvrť Villeneuve v Grenobli, kde sa incident odohral, keďže tam žije veľký počet prisťahovalcov. "Včera sme ukázali, že sme tu jeden pre druhého a že sa vzájomne chránime," dodal záchranca.



Eric Piolle, starosta mesta Grenoble, zagratuloval obyvateľom štvrti za ich hrdinský čin. Podľa neho záchrana zdôraznila mestskú "tradíciu solidarity a vzájomnej pomoci".