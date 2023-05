Dve divadelníčky v Rusku vyšetrujú pre údajné schvaľovanie terorizmu

Moskva 4. mája (TASR) - Ruské orgány činné v trestnom konaní vo štvrtok zadržali ruskú divadelnú režisérku Žeňu Berkovičovú, ktorá je podozrivá zo schvaľovania terorizmu.



Dopustila sa ho údajne v divadelnej hre Finist, jasný sokol, ktorú režírovala v jednom z moskovských divadiel, informovala agentúra AP. Za schvaľovanie terorizmu v Rusku hrozí trest odňatia slobody do sedem rokov.



V Lotyšsku sídliaci ruský spravodajský web Meduza.io podľa AP priblížil, že spomínaná divadelná hra je o ženách, ktoré "sa rozhodli virtuálne vydať za predstaviteľov radikálneho islamu a odísť s nimi žiť do Sýrie".



Na rozdiel od ruského Vyšetrovacieho výboru (Sledkom) - obdoby amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) -, ktorý v hre zaznamenal schvaľovanie terorizmu, divadelní kritici zastávajú názor, že toto predstavenie tlmočí protivojnové stanovisko, pričom - naopak - "odhaľuje mechanizmy terorizmu".



Ľudskoprávna skupina OVD-Info, ktorá v Rusku monitoruje protivládne protesty a počty osôb na nich zadržaných, prostredníctvom statusu na platforme Telegram informovala, že Berkovičová bola zadržaná v Moskve.



Jej matka Jelena Efrosová dodala, že polícia vykonala prehliadku aj v jej byte v Petrohrade.



Petrohradský politik Boris Višnevskij spresnil, že policajná prehliadka sa uskutočnila aj u Berkovičovej starej mamy, spisovateľky a aktivistky za ľudské práva Niny Katerliovej.



Podľa OVD-Info bola zadržaná a vypočúvaná ako podozrivá zo schvaľovania terorizmu aj dramaturgička Svetlana Petrijčuková. Vypočúvaný bol údajne aj Alexandr Andrijevič, riaditeľ nezávislého divadla Dočeri Soso (Soso Daughters), ktoré hru Finist, jasný sokol uvádza.



Táto divadelná hra mala premiéru v roku 2021 a vlani získala prestížne ruské divadelné ocenenie Zlatá maska v dvoch kategóriách - dramatická tvorba a kostýmy.



Žeňa Berkovičová je považovaná za žiačku oceňovaného ruského divadelného a filmového režiséra Kirilla Serebrennikova, ktorého v roku 2020 v Rusku uznali za vinného z finančnej sprenevery v moskovskom avantgardnom divadle Gogoľovo centrum.



Jeho stúpenci tvrdia, že obvinenie bolo pomstou za to, že kritizoval autoritárstvo a homofóbiu počas Putinovej vlády.



Serebrennikov momentálne žije a tvorí v zahraničí, kam odcestoval krátko po tom, ako Rusko rozpútalo vojnu proti Ukrajine.



Agentúra AP konštatuje, že ruské úrady vo štvrtok zasadili ďalšiu ranu disentu, keď vypočúvali a zadržali divadelných umelcov, ktorí sa podieľali na divadelnej hre inscenovanej v Moskve.



Od invázie na Ukrajinu vo februári 2022 ruský prezident Vladimir Putin sprísnil tresty a rozšíril okruh ľudí stíhaných za explicitnú kritiku vládnej politiky aj o iné formy prejavov nesúhlasu a o aktivity, ktoré ruské vedenie považuje za podporu terorizmu. V dôsledku toho boli pokutované, uväznené alebo utiekli z Ruska stovky, ak nie tisíce občanov, dodala AP.