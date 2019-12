Dve fínske deti repatriovali z tábora v Sýrii

Helsinki 22. decembra (TASR) - Dve fínske deti, ktoré žili v utečeneckom tábore v Sýrii, sú už doma, informovali v nedeľu fínske úrady. Podrobnosti o ich rodičoch odmietli uviesť, poznamenala agentúra DPA.



Deti doviezli v sobotu večer na letisko v Helsinkách.



"Všetko išlo podľa plánu. Deti sú v starostlivosti sociálnych a zdravotníckych úradov," oznámila polícia.



Fínske ministerstvo zahraničia uviedlo, že deti žili v Kurdmi kontrolovanom utečeneckom tábore al-Hol neďaleko hraníc s Irakom.



Pekka Shemeikka z ministerstva odmietol potvrdiť správy médií, že ide o siroty, odmietol uviesť aj podrobnosti o pôvode ich rodičov. Len dodal, že deti sú "v školskom veku".



Približne desať fínskych žien a 30 detí žije v tábore al-Hol, ktorý je po februárovej porážke teroristickej organizácie Islamský štát (IS) preplnený a čelí nedostatku jedla a liekov. Niekoľko z týchto žien bolo podozrivých z napojenia na IS, uviedla agentúra DPA.



Podľa nej sa vo Fínsku až niekoľko mesiacov diskutuje o repatriácii fínskych detí a ich matiek z tábora al-Hol. Vláda nedávno poverila ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo vnútra, políciu a ministerstvo sociálnych vecí a zdravotníctva, aby koordinovali podporné a bezpečnostné opatrenia týkajúce sa fínskych detí a ich matiek.



Fínsky prezident Sauli Niinistö začiatkom tohto týždňa oznámil, že "osirelé deti sa vrátili aj do iných škandinávskych krajín".



Švédsko v máji repatriovalo sedem sirôt, zatiaľ čo Nórsko v júni päť sirôt, dodala DPA.